La Plata: embistió a una moto, intentó escapar y provocó un choque en cadena con otros cuatro autos

7 de Marzo de 2026 | 21:17

Un violento siniestro vial generó momentos de tensión en la ciudad de La Plata cuando un conductor chocó contra una moto, intentó escapar y terminó provocando un choque en cadena que involucró a varios vehículos.

El hecho ocurrió este sábado en la intersección de 30 y 59, donde personal del Comando de Patrullas La Plata acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Según el parte policial, todo comenzó cuando una motocicleta colisionó contra un Volkswagen Gol Trend. Tras el impacto, el motociclista intentó solicitarle los datos al conductor del auto, pero el automovilista decidió escapar del lugar.

La fuga terminó en un choque múltiple

De acuerdo con el informe oficial, durante la fuga el conductor ingresó en contramano y a pocos metros chocó contra una Volkswagen Amarok, lo que provocó un accidente en cadena que involucró a cuatro vehículos.

En el siniestro terminaron afectados una Volkswagen Amarok, una Renault Berlingo, un Chevrolet Corsa y un Peugeot 206, además del Gol Trend que protagonizó el primer choque.

Asistencia médica en el lugar

Tras el incidente, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y asistió al motociclista por dolencias varias. Los profesionales médicos realizaron curaciones en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado, ya que se encontraba consciente y fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la fiscalía en turno, mientras que en el procedimiento intervino la Comisaría Quinta de La Plata. Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar responsabilidades en el hecho

