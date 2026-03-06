Influencer gastronómica de La Plata denunció que un restaurante de Puerto Madero le rompió el auto

Aumento salarial para la Policía bonaerense: tramo por tramo, cómo se abonará
La nutricionista e influencer platense Valentina Martínez, conocida en redes como Cocinandoando, denunció públicamente a un reconocido restaurante de Puerto Madero luego de que, según afirmó, le entregaran su auto dañado tras utilizar el estacionamiento del lugar.
La joven, que comparte en sus redes contenidos sobre alimentación saludable y consejos nutricionales, contó a través de las historias de su cuenta de Instagram que el episodio ocurrió el domingo pasado, cuando fue a cenar al restaurante y dejó su vehículo en el parking destinado a los clientes.
Según relató, al finalizar la comida y regresar a su auto notó que la palanca de cambios estaba rota y forzada, aparentemente producto de un mal uso por parte del personal que manipuló el vehículo.
Ante la situación, Martínez pidió explicaciones en el lugar y realizó los reclamos correspondientes, pero —según sostuvo— nadie del restaurante se hizo cargo de lo ocurrido.
El establecimiento señalado es La Bistecca Pasta Grill, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. De acuerdo con la influencer, desde el local solo le ofrecieron invitarle una cena como compensación por el inconveniente.
Indignada por lo ocurrido, la platense explicó que el arreglo del vehículo tuvo un costo cercano a $300.000, gasto que debió afrontar de su bolsillo.
A través de sus redes sociales, Martínez decidió hacer pública la situación y pedir ayuda para visibilizar el caso mientras continúa reclamando que el restaurante se haga responsable por los daños ocasionados.
