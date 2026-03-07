Psicólogos de La Plata advierten que podrían suspender la atención por IOMA desde la próxima semana

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XI advirtió que los profesionales prestadores podrían suspender la atención regular y el alta de nuevos tratamientos bajo la obra social IOMA si no se regularizan los pagos adeudados.
Según informaron, la medida comenzaría a regir a partir del miércoles 11 de marzo, en caso de que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no normalice la situación el lunes 9.
Desde la entidad señalaron que la decisión surge tras reiterados incumplimientos en los pagos y problemas administrativos que, aseguran, han precarizado el trabajo profesional. También denunciaron la falta de respuestas respecto a las fechas de cobro y cuestionaron los nuevos requisitos implementados para liquidar las prestaciones.
Reclamo por deudas y demoras en los pagos
De acuerdo al comunicado, los psicólogos aún no percibieron los honorarios correspondientes al mes de diciembre, situación que se suma a deudas anteriores que, según indicaron, todavía no fueron regularizadas por la obra social.
“Es urgente que IOMA retome la cadena de pago porque los atrasos son críticos para la economía de nuestros matriculados prestadores”, remarcaron desde el Colegio.
Además, señalaron que durante 2025 el incremento otorgado por prestación fue de apenas 400 pesos, un aumento que calificaron como insuficiente frente al contexto económico actual.
Críticas al sistema administrativo
Desde la conducción del Distrito XI también cuestionaron el funcionamiento del sistema administrativo implementado por la obra social.
“No podemos seguir sosteniendo un sistema que no solo no paga en tiempo y forma, sino que además impone trabas tecnológicas que no funcionan. El profesional no puede ser el financista de una obra social que no garantiza ni la dignidad del salario ni la estabilidad del sistema prestacional”, expresaron.
En ese sentido, exigieron la inmediata regularización de los pagos adeudados y una solución técnica al sistema de validación de las prestaciones.
Mientras tanto, advirtieron que la suspensión de la atención es inminente si no hay respuestas concretas por parte de IOMA, y aclararon que la medida incluye también la suspensión de nuevas altas de tratamientos.
