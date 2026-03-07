Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Milei fue recibido por Trump en la previa de la cumbre denominada "Escudo de las Américas"
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En vísperas del 8M, en el que se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres, EL DIA realizó una serie de informes sobre personalidades ilustres que dejaron una huella indeleble en La Plata y que se han convertido en un faro para las siguientes generaciones.
En esta producción audiovisual destacamos las figuras de Sor María Ludovica, Julieta Lanteri, María Abella y Mary O. Graham, nombres imprescindibles de la historia platense que en otras épocas han sido invisibilizados pero que es fundamental recuperarlas a partir de sus inconmensurables obras en los planos de la política, la salud, la cultura y la educación.
En el transcurso de este fin de semana iremos publicando en nuestras redes sociales más materiales alusivos a la jornada conmemorativa. Pase y vea!
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí