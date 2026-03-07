EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M

En vísperas del 8M, en el que se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres, EL DIA realizó una serie de informes sobre personalidades ilustres que dejaron una huella indeleble en La Plata y que se han convertido en un faro para las siguientes generaciones.

En esta producción audiovisual destacamos las figuras de Sor María Ludovica, Julieta Lanteri, María Abella y Mary O. Graham, nombres imprescindibles de la historia platense que en otras épocas han sido invisibilizados pero que es fundamental recuperarlas a partir de sus inconmensurables obras en los planos de la política, la salud, la cultura y la educación.

En el transcurso de este fin de semana iremos publicando en nuestras redes sociales más materiales alusivos a la jornada conmemorativa. Pase y vea!