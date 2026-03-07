Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Sigue negando todo

Lágrimas de cocodrilo: Eva Anderson lloró por Ian Lucas

Lágrimas de cocodrilo: Eva Anderson lloró por Ian Lucas
7 de Marzo de 2026 | 02:28

Tras el duro descargo de Ian Lucas en el que dijo haberse sentido usado y humillado, Evangelina Anderson dio la cara y fue a la tevé. Llorando, se presentó en el programa de Vero Lozano y dio su versión: “Vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de cuidar mi intimidad y, en este momento, no me queda otra que aclarar lo que está pasando”, dijo.

Y siguió: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó. Para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

Al parecer, la pareja tuvo intimidad pero ella no le dio entidad. Él se enganchó pero, se ve, ella no.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

Inquietud por una toma debajo de un puente

Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente

El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
Policiales
"En defensa de sus hijos": liberaron a la mujer de La Plata que apuñaló al hombre que se masturbó en su casa
Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
Información General
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Dirigió a Racing y Platense y ahora se suma a Estudiantes: quién es el nuevo ayudante del Cacique Medina
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
Miramón no llega al partido ante Banfield
La Ciudad
Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla