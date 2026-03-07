Lágrimas de cocodrilo: Eva Anderson lloró por Ian Lucas

Tras el duro descargo de Ian Lucas en el que dijo haberse sentido usado y humillado, Evangelina Anderson dio la cara y fue a la tevé. Llorando, se presentó en el programa de Vero Lozano y dio su versión: “Vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de cuidar mi intimidad y, en este momento, no me queda otra que aclarar lo que está pasando”, dijo.

Y siguió: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó. Para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

Al parecer, la pareja tuvo intimidad pero ella no le dio entidad. Él se enganchó pero, se ve, ella no.