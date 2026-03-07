Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico

"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico
7 de Marzo de 2026 | 16:19

Escuchar esta nota

Luis Caputo anunció la incorporación del exsenador y canciller urugauyo Ernesto Talvi al equipo de asesores del Ministerio de Economía.

Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”.

Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.

Quién es Ernesto Talvi, el nuevo asesor económico

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

Talvi, de 69 años, es doctor en Economía y tiene un MBA en Finanzas en la Universidad de Chicago. En la primera mitad de los años noventa fue director de Política Económica del Banco Central de Uruguay. En 1991 Uruguay tuvo una inflación interanual del 133,7% y en febrero de 1995 se ubicó en 44,3%. Recién en 1998 logró completar un año calendario con inflación anual de un solo dígito: 8,6%.

El nombramiento del excanciller uruguayo se produce en un momento en el que la Casa Rosada tiene estimaciones en su poder acerca de que la inflación será más alta de la que dice el Presupuesto (más del doble).

