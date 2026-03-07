Valentín, el papá del bebé de un año que fue asesinado a balazos durante una confrontación en en una barbería de Rosario, sostuvo que tenía al menor en brazos cuando ocurrió el fatal desenlace: “La bala le dio en el corazón y se nos fue”.

Según se supo, los voceros policiales señalaron que allí, por causas que se tratan de establecer, se produjo una balacera luego de una discusión entre dos adultos, una de las personas se retiró del lugar y regresó acompañado de un motociclista que descendió del vehículo y disparó contra el inmueble.

Medios locales indicaron que el altercado inició entre un conocido del tío segundo del bebé -primo del padre-, Ismael, quien confrontó con los imputados. Valentín indicó que el hombre no estaba allí para realizarse un corte de pelo, sino con el fin de “acompañar a mi primo”, que sí estaba en la silla del salón.

Entonces, inició el conflicto: “El otro pasó en la moto con su novia y él le gritó algo. Ya habían discutido antes, en un semáforo, después no pasó nada”, indicó el padre del menor en diversas declaraciones hacia comunicadores de la zona y añadió: “Se pelearon acá dos contra uno y se fueron. Rompieron la chata con una manopla y cuando se iban, Ismael le tiró una botella que rompió el parabrisas del Corsa gris”.

El relato indicó que, los agresores regresaron a los pocos minutos, “eran más”, Valentín se encontraba con su pequeño hijo en brazos, “todos los días estaba con Gian”, por lo que, en cuanto vio la pistola y escuchó “los tiros”, corrió hacia adentro del lugar, mientras esperaba que su bebé “no tuviera nada”.

“Sentí que una bala me rozó”, explicó sobre el momento en que “tenía a upa” a la criatura y señaló: “Cuando quise cubrirlo para abrazarlo a Gian, ya era tarde, me vi las manos llenas de sangre, fui a buscar a mi viejo y le dije: ‘Vamos al hospital, que se nos va Gian’, y se nos fue. El tiro le dio en el corazón”.

“Lo llevé yo en brazos. En ningún momento lo solté. Fuimos al hospital, pero ya se me había ido en mis brazos”, continuó. Entre los testimonios, en declaraciones televisivas expresó: “Hubiera preferido morir yo antes que mi hijo”.

Por su parte, en diálogo con una radio zonal, el abuelo del menor calificó el hecho como “una verdadera locura” e indicó: “Mi hijo quedó contra la pared con el bebé y, una bala que entró por la ventanita, le pegó a Gian en el corazón”.