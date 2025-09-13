El femenino perdió en la tarde de los penales

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
No pudo ser para el femenino tripero, que afrontó un partido se riesgo en el predio Tita Mattiussi y perdió 2-1 frente a Racing. La particularidad fue que todos los goles fueron de penal: los dos de la Academia los hizo Sindy Ramírez en el primer tiempo, mientras que en el complemento descontó Micaela Adorno para las triperas.
El equipo de Silvana Villalobos formó con Sofía Olivera; Belén Ludueña, Agustina Aguilera, Lucila Aste, Micaela Adorno; Sharon Sarasúa, Micaela González Sanz; Florencia Curril, Dahiana Cantero, Marilyn Esquivel; Florencia Gaetán.
En el complemento ingresaron Paulina Tevez por Cantero, Azul Oszczyk en lugar de Curril, Florencia Sánchez por Ludueña mientras que Ayelen Acuña reemplazó a González Sanz.
Con este resultado Gimnasia suma 6 puntos en la misma cantidad de partidos en una zona muy pareja. En la última jornada recibirá a Banfield en Estaqncia Chica para luego entrar en los cruces definitorios, ya que del tercero al sexto de cada zona jugarán una fase eliminatoria a partido único en cancha del mejor ubicado, mientras que los dos primeros de cada zona (algo improbable para las mens sana) ingresarán directamente en cuartos de final.
Por la 26ª fecha de la Liga Profesional los pibes triperos enfrentarán a Vélez Sarsfield. Los mayores visitarán la Villa Olímpica, mientras que las categorías menores serán locales en Abasto.
En Estancia Chica, la historia ante el Fortín comenzará a las 9:00 con la Séptima División de Andrés Ramos, luego jugará la Octava dirigida por Mariano Maida para terminar la acción con la Novena de Felipe Desagastizábal. Los tres encuentros serán transmitidos a través del canal oficial tripero de youtube.
En tanto, en la Villa Olímpica de Ituzaingó primero jugará la Cuarta de Ricardo Kuzemka, luego la Quinta dirigida por Guillermo Hernando y cerrará la Sexta conducida por Rodrigo Roselli.
