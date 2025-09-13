Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Racing lo derrotó 2-1

El femenino perdió en la tarde de los penales

El femenino perdió en la tarde de los penales

derrota mens sana

13 de Septiembre de 2025 | 04:52
Edición impresa

No pudo ser para el femenino tripero, que afrontó un partido se riesgo en el predio Tita Mattiussi y perdió 2-1 frente a Racing. La particularidad fue que todos los goles fueron de penal: los dos de la Academia los hizo Sindy Ramírez en el primer tiempo, mientras que en el complemento descontó Micaela Adorno para las triperas.

El equipo de Silvana Villalobos formó con Sofía Olivera; Belén Ludueña, Agustina Aguilera, Lucila Aste, Micaela Adorno; Sharon Sarasúa, Micaela González Sanz; Florencia Curril, Dahiana Cantero, Marilyn Esquivel; Florencia Gaetán.

En el complemento ingresaron Paulina Tevez por Cantero, Azul Oszczyk en lugar de Curril, Florencia Sánchez por Ludueña mientras que Ayelen Acuña reemplazó a González Sanz.

Con este resultado Gimnasia suma 6 puntos en la misma cantidad de partidos en una zona muy pareja. En la última jornada recibirá a Banfield en Estaqncia Chica para luego entrar en los cruces definitorios, ya que del tercero al sexto de cada zona jugarán una fase eliminatoria a partido único en cancha del mejor ubicado, mientras que los dos primeros de cada zona (algo improbable para las mens sana) ingresarán directamente en cuartos de final.

Los juveniles ante Vélez

Por la 26ª fecha de la Liga Profesional los pibes triperos enfrentarán a Vélez Sarsfield. Los mayores visitarán la Villa Olímpica, mientras que las categorías menores serán locales en Abasto.

En Estancia Chica, la historia ante el Fortín comenzará a las 9:00 con la Séptima División de Andrés Ramos, luego jugará la Octava dirigida por Mariano Maida para terminar la acción con la Novena de Felipe Desagastizábal. Los tres encuentros serán transmitidos a través del canal oficial tripero de youtube.

LE PUEDE INTERESAR

El TC ya vive el inicio de la Copa de Oro en San Luis

LE PUEDE INTERESAR

Por otro golpe: Los Tilos visita al puntero

En tanto, en la Villa Olímpica de Ituzaingó primero jugará la Cuarta de Ricardo Kuzemka, luego la Quinta dirigida por Guillermo Hernando y cerrará la Sexta conducida por Rodrigo Roselli.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Deportes

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

Independiente busca volver a la victoria
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Política y Economía
Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla