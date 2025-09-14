Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Suspendieron la final de la Vuelta a España tras los incidentes en las protestas propalestinas

Suspendieron la final de la Vuelta a España tras los incidentes en las protestas propalestinas
14 de Septiembre de 2025 | 17:42

Escuchar esta nota

Protestas pro-palestinas interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España y obligaron a los organizadores a acortar el domingo la competencia. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes que portaban pancartas anti-Israel bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

La ceremonia del podio fue cancelada por preocupaciones de seguridad. "La etapa 21 de la Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", dijeron los oficiales de la carrera.

Los organizadores no anunciaron inmediatamente los resultados finales de la 21er etapa y de la carrera en general. Quedaban unos 50 kilómetros en la etapa final.

Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike estaba listo para ganar la carrera de tres semanas después de ampliar su ventaja sobre João Almeida el sábado. El danés tiene una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre Almeida antes del recorrido mayormente ceremonial hacia Madrid.

Los manifestantes arrojaron barreras a la carretera en un circuito de llegada en la capital española. Se esperaba que los ciclistas dieran nueve vueltas en el circuito.

Varios cientos de manifestantes permanecieron en la carretera donde se suponía que pasaría la carrera. También se colgaron pancartas anti-Israel de edificios cercanos.

La carrera se reanudó brevemente el domingo después de que los organizadores les dijeron originalmente a los ciclistas que se detuvieran debido a las protestas, pero finalmente tuvieron que parar mientras las autoridades y los organizadores discutían la situación.

La policía escoltó a los ciclistas cuando salieron de la pista.

Manifestantes que portaban banderas de Palestina abuchearon cuando los coches de apoyo de los equipos pasaron por la ruta.

La policía con equipo antidisturbios confrontó a los manifestantes en diferentes puntos a lo largo de la ruta. Más de 1.500 agentes de policía han sido desplegados antes de la etapa final de la carrera de tres semanas.

No hubo incidentes importantes cuando los ciclistas partieron en la etapa final de 103,6 kilómetros que comenzó en el cercano Alalpardo.

El evento del Grand Tour se convirtió en un campo de batalla diplomático y fue en gran medida interrumpido por manifestantes en contra de la presencia del equipo Premier Tech, de propiedad israelí, que anteriormente en la carrera quitó su nombre de sus uniformes.

El primer ministro español Pedro Sánchez se unió a Irlanda y Noruega en reconocer un estado palestino el año pasado, y España se convirtió en el primer país europeo en pedir a un tribunal de la ONU permiso para unirse al caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio.

Siete de los últimos 11 días de carrera fueron acortados o interrumpidos, con más de 20 personas detenidas por la policía. Durante una etapa, un manifestante que portaba una bandera de Palestina intentó correr hacia la carretera delante de los ciclistas, causando que dos de ellos chocaran. Continuaron, pero uno de ellos tuvo que retirarse finalmente de la carrera.

La ruta de la etapa final se acortó en 5 kilómetros por preocupaciones de tráfico. Las etapas anteriores fueron alteradas debido a preocupaciones de seguridad por las protestas.

Las autoridades dijeron que la fuerte presencia policial se desplegaría para el final en Madrid para sumarse a los 130 oficiales que ya viajaban con la carrera. Se vieron camiones de tipo militar, agentes con equipo antidisturbios y policías a caballo cerca de la ruta en Madrid.

Se esperaban unos 6.000 manifestantes en la capital española el domingo, junto con unos 50.000 aficionados. Sería el tercer título de Grand Tour de Vingegaard, sumándose a sus dos títulos del Tour de Francia ganados en 2022 y 2023.

