Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1
Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1
Milei presenta el proyecto de Presupuesto 2026 y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga
Maltrato animal en La Plata: detienen a un joven por golpear y ahorcar a sus perros
La retención de Ingresos Brutos al cobrar con billeteras virtuales alcanzará a 700.000 bonaerenses
Sorpresa en City Bell por la aparición de un carpincho herido por las calles
Con goles de Battaglia y Di María, Boca y Rosario Central empatan 1 a 1 en el Gigante de Arroyito
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
Polémica por multas masivas a autos estacionados alrededor del Estadio UNO tras el partido de Estudiantes
La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
VIDEO. Domínguez habló en conferencia previo al partido contra Flamengo por Copa Libertadores
Perú Vive 2025: danzas típicas, shows y stands de gastronomía en la Plaza Moreno
Tras la renuncia de Vaccari, los entrenadores que suenan en Independiente
Paula Chaves recibió una fuerte amenaza de una famosa: “Le voy a rallar su cuadro feliz”
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
VIDEO. Así fue el terrible choque de Thiago Medina con su moto
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
Suspendieron la final de la Vuelta a España tras los incidentes en las protestas propalestinas
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta
Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La retención de Ingresos Brutos (IIBB) para los contribuyentes que cobran con billeteras virtuales alcanzará a 700.000 bonaerenses desde el 1 de noviembre, según estimó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
El organismo informó que actualmente hay 2 millones de contribuyentes en Ingresos Brutos en territorio bonaerense, de los cuales 1,3 millón se adhirieron al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, el sistema que unifica en un solo pago el monotributo y el impuesto provincial y que no requiere la presentación de declaraciones juradas.
El mencionado universo no sufrirá ninguna modificación por lo que no se le aplicará una retención cuando cobren mediante billeteras. En cambio, los 700.000 residentes tributarios restantes que sí presentan su declaración jurada cada mes o están registrados en el Convenio Multilateral serán alcanzados por la retención.
De esta manera, aquellos contribuyentes que reciben retenciones por Ingresos Brutos cuando cobran en sus cuentas bancarias (CBU) a través del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), también las recibirán cuando cobren en sus cuentas virtuales (CVU) a través del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA).
Esto significa que un comercio o un cuentapropista que paga Ingresos Brutos y le cobra a sus clientes con transferencias a una billetera, empezará a recibir retenciones del mismo modo en que ya lo hace si cobra con una cuenta de banco. En caso de que se inscriba al Régimen Simplificado podrá quedar librado de la retención, para lo cual la persona física o jurídica debe tener domicilio fiscal en jurisdicción bonaerense, estar anotado en cualquier categoría del Monotributo y ser contribuyente de IIBB.
Las billeteras virtuales empezarán a ser alcanzadas son todas las que cuentan con clave virtual (CVU), cómo Mercado Pago, Personal Pay, Prex, Lemon, entre otras. Mientras que las que poseen cuentas con clave bancaria (CBU), como Cuenta DNI, Ualá o Naranja X ya están haciendo retenciones en sus cobros cuando corresponde.
Esta disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires podría generar que los comercios que pasen a ser alcanzados dejen de ofrecer la alternativa de pagar por medio de transferencias o agreguen un recargo en caso de optar por utilizar dicho medio de pago.
Al mismo tiempo, los contribuyentes tendrán una complicación adicional con esta medida para recibir dinero por otros conceptos que no sean venta de productos o servicios, ya que el sistema no distingue de manera precisa entre los cobros que ingresan. De esta forma, es posible que se apliquen retenciones por cualquier otro ingreso de dinero en sus billeteras, incluso las transferencias de familiares o amigos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí