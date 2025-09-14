Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

En fotos | La celebración de la Mamma Nostra concluyó con una procesión en el Parque Castelli

En fotos | La celebración de la Mamma Nostra concluyó con una procesión en el Parque Castelli

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

14 de Septiembre de 2025 | 18:43

Escuchar esta nota

La comunidad italiana de La Plata celebró este fin de semana el 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra, patrona del pueblo calabrés de Bivongi. Los festejos, que incluyeron una feria de feria de emprendedores platenses, productos típicos, gastronomía italiana, shows musicales y baile, entre otros, concluyó con la Procesión de la Virgen por la zona del Parque Castelli.

La gran inmigración de italianos a la Argentina, entre ellos los nacidos en el pueblo de Bivongi, un diminuto pueblo situado en el noreste de la provincia italiana de Reggio Calabria, en los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, trajo a más de 230 familias que se establecieron en la Ciudad de La Plata en varios barrios, pero principalmente en la zona de nuestro querido Parque Castelli.

LEA TAMBIÉN

La Plata celebra una nueva festividad de la Mamma Nostra 

La adoración de la Mamma Nostra había surgido en dicho pueblo a partir de 1710, cuando el sacerdote peregrino Giuseppe Cretari anunció que el cuadro de la Virgen que llevaba siempre consigo para sus sermones en toda la región debía permanecer en Bivongi, por voluntad divina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

Verón presentó la nueva estética visual del Club

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Últimas noticias de La Ciudad

Perú Vive 2025: danzas típicas, shows y stands de gastronomía en la Plaza Moreno

Sorpresa en City Bell por la aparición de un carpincho herido por las calles

"Nos Vemos en el Barrio" llegó a Arana con una gran jornada de servicios y trámites

Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral

Deportes
Suspendieron la final de la Vuelta a España tras los incidentes en las protestas propalestinas
Tras la renuncia de Vaccari, los entrenadores que suenan en Independiente
Gimnasia con notorias carencias en ataque y fallas defensivas, sufrió la eficacia de Unión: cayó 3 a 1
LOS GOLES. Gimnasia 1 - 3 Unión por Torneo Clausura
Con goles de Battaglia y Di María, Boca y Rosario Central empatan 1 a 1 en el Gigante de Arroyito
Policiales
Maltrato animal en La Plata: detienen a un joven por golpear y ahorcar a sus perros
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en una vivienda de Abasto
VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
Espectáculos
Paula Chaves recibió una fuerte amenaza de una famosa: “Le voy a rallar su cuadro feliz”
La hija de Jorge Lanata, a corazón abierto: “Mi papá me enseñó más con lo que hizo mal que con lo que hizo bien”
VIDEO. Así fue el terrible choque de Thiago Medina con su moto
La agenda para disfrutar este domingo en La Plata
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla