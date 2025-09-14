En fotos | La celebración de la Mamma Nostra concluyó con una procesión en el Parque Castelli

La comunidad italiana de La Plata celebró este fin de semana el 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra, patrona del pueblo calabrés de Bivongi. Los festejos, que incluyeron una feria de feria de emprendedores platenses, productos típicos, gastronomía italiana, shows musicales y baile, entre otros, concluyó con la Procesión de la Virgen por la zona del Parque Castelli.

La gran inmigración de italianos a la Argentina, entre ellos los nacidos en el pueblo de Bivongi, un diminuto pueblo situado en el noreste de la provincia italiana de Reggio Calabria, en los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, trajo a más de 230 familias que se establecieron en la Ciudad de La Plata en varios barrios, pero principalmente en la zona de nuestro querido Parque Castelli.

LEA TAMBIÉN La Plata celebra una nueva festividad de la Mamma Nostra

La adoración de la Mamma Nostra había surgido en dicho pueblo a partir de 1710, cuando el sacerdote peregrino Giuseppe Cretari anunció que el cuadro de la Virgen que llevaba siempre consigo para sus sermones en toda la región debía permanecer en Bivongi, por voluntad divina.