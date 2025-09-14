Thiago Medina, ex GH, sigue en estado crítico

A poco más de 24 horas de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto, Thiago Medina permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El joven, ex participante del reality Gran Hermano, fue trasladado de urgencia al centro de salud tras el impacto, que afectó principalmente su pulmón y bazo, aunque llevaba casco al momento del siniestro, según confirmó su expareja Daniela Celis.

El último parte médico, emitido por el Ministerio de Salud bonaerense, indica que Medina se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. El informe además destaca que su estado sigue siendo “crítico y reservado”, y que el equipo médico mantiene comunicación constante con sus familiares para informar la evolución.