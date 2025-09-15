Médicos se oponen al veto de la ley Garrahan

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires expresó su “enérgico repudio a los vetos presidenciales que anulan los avances del Poder Legislativo para lograr el financiamiento indispensable del Hospital Garrahan y de las Universidades Nacionales”.

Se consideró “inadmisible el vaciamiento sistemático que se viene perpetrando en el mayor centro de atención pediátrica del país, donde se atiende el 40 por ciento de niños con padecimientos oncológicos, y las patologías de mayor complejidad de todo el territorio nacional”.

Desde la Mesa Directiva sostuvieron que “la nulidad de la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales, constituye un atentado contra el Sistema de Salud y contra la dignidad laboral de sus trabajadores”. Y pidieron que “se busque el crecimiento de la Nación por la vía del bien común”.