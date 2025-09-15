En Hernández, un basural se agiganta a cielo abierto

“EL primer TRen de plástico”, un cúmulo residual sobre las vías / el dia

Sobre los antiguos rieles del Ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, precisamente en la porción de la calle 137 entre 511 y 513, emerge un basural enorme.

Residuos, plásticos, agua estancada y hasta un auto abandonado desbordan el terreno de Hernández, hasta confluir en un yacimiento de basura a cielo abierto.

La ONG Nuevo Ambiente replicó la denuncia reiterada de los vecinos que expresaron haber realizado numerosos reclamos sin ser escuchados. Asimismo, desde la ONG detallaron que “el aumento de las temperaturas en los próximos meses podría convertir al basural en un foco infeccioso de magnitud”. Entre los peligros latentes, se analizó la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector de dengue. Ante ello, exigieron la intervención inmediata de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Ambiente Provincial.