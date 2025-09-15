“Tenemos que ser más fuertes que lo habitual”

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
En la previa al cruce con el Flamengo, el DT analizó al rival, desdramatrizó la historia del Maracaná y le dejó un mensaje al hincha
El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa, en la previa al partido ante Flamengo. En este sentido, dejó atrás las diferencias ecomómicas y futbolísticas que puedan aparecer. Además le dejó un mensaj explícito a los hinchas.
Al inicio, el DT fue contundente: “Si queremos ser competitivos en esta serie tenemos que entrar bien, con una buena predisposición, y también tenemos que tener un poco de todo.Es por eso, que nosotros debemos estar más fuertes de lo habitual”.
A su vez, para este tipo de partidos aseguró: “Hay que tener coraje, hay que tener valor, pero hay que jugar bien al fútbol. Si no se juega bien al fútbol es difícil”. Además, reflexionó en que no hay nada que temer, ya que ambos clubes están en el mismo lugar por el trabajo realizado en las anteriores fases. “El rival va a tener cuidado de nosotros. Eso lo tenemos en claro. Estamos en el mismo escalón”.
Siguiendo esta línea, sobre la magnitud del recinto de Río de Janeiro, Domínguez fue categórico: “En el Maracaná no juega la historia, somos 11 contra 11. Entendemos cómo tenemos que jugar de visitante, ya lo hicimos en esta Copa. Queremos llevar al rival a la incomodidad, y para eso debemos ser fuertes física y mentalmente”.
Domínguez en conferencia de prensa en la previa a Flamengo / EL DIA
Por su parte, el Barba también trazó un paralelismo del rendimiento del equipo peleando en los dos frentes: “En la Copa Libertadores estamos dando la talla, mostrando una cara que a la gente le gusta y que nos posiciona bien. En el torneo local debemos mejorar, pero en la Copa el equipo está al mismo nivel que grandes instituciones”.
Al respecto, también comparó la relevancia del encuentro del sábado con el del jueves: “River tiene jerarquía cercana a la de Palmeiras y Flamengo. El equipo entendió que si entra más decidido los partidos son parejos. No le escapamos al roce ni al trabajo físico, pero tenemos que ser certeros en el área rival”.
Por otro lado, también se refirió a la mística y la importancia de tirar todos para el mismo, y el rol que están cumpliendo los referentes en estos momentos. De esta forma, Domínguez expresó: “Ellos están deseando esta Copa y sobre todo, la están disfrutando. Se les nota esa cosa distinta cuando son los partidos previos a esos choques. Y lo transmite y se transmite. Como lo transmite el club. Ellos son el club. Al verlos concentrados, metidos, y en los pequeños detalles, influye mucho”.
Por último, con un fuerte mensaje para toda la hinchada pincharrata, remató: “Si hay alguien de kinesiología que no cree, no alcanza. Si hay alguien de la cocina que no cree, no alcanza. Si los hinchas no creen, no, no va a alcanzar porque se va a sentir. Nosotros creemos y queremos estar en la otra fase. Entonces, si entre todos lo generamos, ahí está la mística. No se ve, pero se siente, se palpita”.
