Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EDUARDO DOMÍGUEZ EN CONFERENCIA DE PRENSA

“Tenemos que ser más fuertes que lo habitual”

En la previa al cruce con el Flamengo, el DT analizó al rival, desdramatrizó la historia del Maracaná y le dejó un mensaje al hincha

15 de Septiembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa, en la previa al partido ante Flamengo. En este sentido, dejó atrás las diferencias ecomómicas y futbolísticas que puedan aparecer. Además le dejó un mensaj explícito a los hinchas.

Al inicio, el DT fue contundente: “Si queremos ser competitivos en esta serie tenemos que entrar bien, con una buena predisposición, y también tenemos que tener un poco de todo.Es por eso, que nosotros debemos estar más fuertes de lo habitual”.

LEA TAMBIÉN

Polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

A su vez, para este tipo de partidos aseguró: “Hay que tener coraje, hay que tener valor, pero hay que jugar bien al fútbol. Si no se juega bien al fútbol es difícil”. Además, reflexionó en que no hay nada que temer, ya que ambos clubes están en el mismo lugar por el trabajo realizado en las anteriores fases. “El rival va a tener cuidado de nosotros. Eso lo tenemos en claro. Estamos en el mismo escalón”.

Siguiendo esta línea, sobre la magnitud del recinto de Río de Janeiro, Domínguez fue categórico: “En el Maracaná no juega la historia, somos 11 contra 11. Entendemos cómo tenemos que jugar de visitante, ya lo hicimos en esta Copa. Queremos llevar al rival a la incomodidad, y para eso debemos ser fuertes física y mentalmente”.

Domínguez en conferencia de prensa en la previa a Flamengo / EL DIA

Por su parte, el Barba también trazó un paralelismo del rendimiento del equipo peleando en los dos frentes: “En la Copa Libertadores estamos dando la talla, mostrando una cara que a la gente le gusta y que nos posiciona bien. En el torneo local debemos mejorar, pero en la Copa el equipo está al mismo nivel que grandes instituciones”.

Al respecto, también comparó la relevancia del encuentro del sábado con el del jueves: “River tiene jerarquía cercana a la de Palmeiras y Flamengo. El equipo entendió que si entra más decidido los partidos son parejos. No le escapamos al roce ni al trabajo físico, pero tenemos que ser certeros en el área rival”.

LEA TAMBIÉN

González Pírez se perdería la serie de copa

Por otro lado, también se refirió a la mística y la importancia de tirar todos para el mismo, y el rol que están cumpliendo los referentes en estos momentos. De esta forma, Domínguez expresó: “Ellos están deseando esta Copa y sobre todo, la están disfrutando. Se les nota esa cosa distinta cuando son los partidos previos a esos choques. Y lo transmite y se transmite. Como lo transmite el club. Ellos son el club. Al verlos concentrados, metidos, y en los pequeños detalles, influye mucho”.

Por último, con un fuerte mensaje para toda la hinchada pincharrata, remató: “Si hay alguien de kinesiología que no cree, no alcanza. Si hay alguien de la cocina que no cree, no alcanza. Si los hinchas no creen, no, no va a alcanzar porque se va a sentir. Nosotros creemos y queremos estar en la otra fase. Entonces, si entre todos lo generamos, ahí está la mística. No se ve, pero se siente, se palpita”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Últimas noticias de Deportes

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo

“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”

“Ellos concretaron y nosotros no”
La Ciudad
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
Otra semana del conflicto universitario
Inédita experiencia de una secundaria platense
En Hernández, un basural se agiganta a cielo abierto
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente
Política y Economía
Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga
El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich
El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
El Congreso desafía el triple veto del Presidente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla