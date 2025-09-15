Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |IGUALDAD EN ARROYITO Y LOS DOS EQUIPOS SIGUEN EN CARRERA

Empate olímpico: Rosario Central y Boca, a mano

Lo ganaba el Xeneize con un cabezazo de Rodrigo Battaglia, pero Rosario lo empató con un córner olímpico de Ángel Di María, una verdadera obra de arte

15 de Septiembre de 2025 | 01:35

Ángel Di María fue uno de los jugadores destacados en el gigante de arroyito / Fotobaires

15 de Septiembre de 2025 | 01:35
Edición impresa

Partido de emociones fuertes en Arroyito. Boca igualó como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante . Aunque no haya tenido vencedores ni vencidos, fue un partido de alto impacto

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

“El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no”

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA: EMOCIONES REPARTIDA

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.

El conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa Canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

“Me voy contento, el empate estuvo bien”

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

A los 24 minutos del primer tiempo, Fideo se hizo cargo de un tiro de esquina desde la derecha. Con su zurda, le imprimió una comba perfecta al balón, que se cerró hacia el arco. El joven arquero de Boca, Leandro Brey, dio un par de pasos hacia adelante esperando un centro, pero la pelota se metió directamente en el segundo palo sin que nadie la tocara. Tuvo responsabilidad, claro, pero fue tan bien ejecutado que el mérito no se lo puede dejar de llevar al campeón del mundo, que en dos semanas vendrá al Bosque de La Plata para enfrentar a Gimnasia.

 

El gol de Di María fue una obra de arte: le pegó tan bien a la pelota que se coló por el palo de Brey

 

El golazo significó el empate 1-1 para Rosario Central y desató la euforia en el estadio. Este fue el segundo gol olímpico en la carrera de Di María y el primero que anota jugando de local, ya que los anteriores fueron en partidos de visitante en Europa cuando era jugador del Benfica de Portugal.

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Jorge Broun. Fueron los mejores momentos del Xeneize en el partido.

A los 12 minutos, tras una excelente jugada colectiva, Leandro Paredes asistió a Barinaga, quien enganchó en el área y remató de zurda, pero el arquero Broun logró atajar. Más tarde Edinson Cavani intentó un taco que se fue por encima del travesaño. Y a los 30 Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca. El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incomodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.

Abrazo, charla, camisetas y reencuentro

Central apostó demasiado a la contra con la velocidad de Campaz, que tuvo un par de rranques pero ninguno que haya llegado a ser realmente complicado para Brey. Boca pareció tener el dominio de la pelota y del territorio aunque no llegó a ser profundo. El equipo de Miguel Ángel Russo (a quien la TV no enfocó en todo el segundo tiempo) está recuperando solidez.

En definitiva el empate estuvo bien y fue entretenido. No defraudaron dos equipos que pelean por clasificarse a la Copa Libertadores 2026 por la tabla Anual y que al mismo tiempo son candidatos a verse las caras en los Playoffs del actual torneo. Se dieron la mano, por ahora...

