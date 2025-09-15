Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Organizaciones no gubernamentales

Piden charlas contra las adicciones en escuelas

Piden charlas contra las adicciones en escuelas

madres buscan prevenir el consumo problemático/ la plata solidaria

15 de Septiembre de 2025 | 01:22
Edición impresa

Desde la organización “Madres guerreras contra las Adicciones” y La Plata Solidaria, solicitaron a las autoridades de la dirección de Educación bonaerense que se dicten charlas obligatorias para prevenir el consumo problemático, que afecta a los adolescentes en edades cada vez más tempranas.

El proyecto busca realizar charlas y conferencias que concienticen sobre la problemática en escuelas de la ciudad.

Para llevar adelante la propuesta, desde las organizaciones enviaron una nota al Director de Escuelas, Alberto Sileoni, solicitando que se realice de manera “inmediata” el ciclo de conferencias y pidieron que la Inspección General de Escuelas ponga en marcha la petición.

“Como Madres que hemos sufrido en carne propia estamos convencidas que hay que ir a donde está nuestra juventud porque nuestra experiencia como mamás que han tenido y hasta perdido hijos por la droga puede despertar conciencia acerca de este flagelo que avanza sin parar”, dijo Miriam Godoy, presidenta de las Madres contra las Adicciones.

Desde La Plata Solidaria y las Madres Guerreras buscan combatir contra el denominado “menudeo” que prevalece en la periferia de la ciudad. La petición incluye la posibilidad de que las propias organizaciones del voluntariado dicten las charlas gratuitamente.

"Tenemos un problema muy grande en la periferia de la ciudad con el narcomenudeo y los jóvenes expuestos a situaciones de consumo. Ya damos charlas en clubes y comedores. Creemos que es en la educación formal a donde hay que ir a decir las cosas como son: la droga mata y destruye", señaló Pablo Pérez de La Plata Solidaria.

LE PUEDE INTERESAR

Carrera del Inmigrante: más de 650 atletas

LE PUEDE INTERESAR

Cierre del Aniversario de Mamma Nostra

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Últimas noticias de La Ciudad

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

Otra semana del conflicto universitario

Inédita experiencia de una secundaria platense
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla