Piden charlas contra las adicciones en escuelas

Desde la organización “Madres guerreras contra las Adicciones” y La Plata Solidaria, solicitaron a las autoridades de la dirección de Educación bonaerense que se dicten charlas obligatorias para prevenir el consumo problemático, que afecta a los adolescentes en edades cada vez más tempranas.

El proyecto busca realizar charlas y conferencias que concienticen sobre la problemática en escuelas de la ciudad.

Para llevar adelante la propuesta, desde las organizaciones enviaron una nota al Director de Escuelas, Alberto Sileoni, solicitando que se realice de manera “inmediata” el ciclo de conferencias y pidieron que la Inspección General de Escuelas ponga en marcha la petición.

“Como Madres que hemos sufrido en carne propia estamos convencidas que hay que ir a donde está nuestra juventud porque nuestra experiencia como mamás que han tenido y hasta perdido hijos por la droga puede despertar conciencia acerca de este flagelo que avanza sin parar”, dijo Miriam Godoy, presidenta de las Madres contra las Adicciones.

Desde La Plata Solidaria y las Madres Guerreras buscan combatir contra el denominado “menudeo” que prevalece en la periferia de la ciudad. La petición incluye la posibilidad de que las propias organizaciones del voluntariado dicten las charlas gratuitamente.

"Tenemos un problema muy grande en la periferia de la ciudad con el narcomenudeo y los jóvenes expuestos a situaciones de consumo. Ya damos charlas en clubes y comedores. Creemos que es en la educación formal a donde hay que ir a decir las cosas como son: la droga mata y destruye", señaló Pablo Pérez de La Plata Solidaria.