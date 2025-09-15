Buscan ayudar a urbanizar barrios

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Se presentó el Instituto de Regularización Dominial, un espacio de referencia que creó el Consejo Profesional de Agrimensura (CPA) de la provincia de Buenos Aires para acompañar a municipios, organismos estatales y profesionales de la Agrimensura en el proceso de ayudar a miles de familias que aún no cuentan con escritura ni infraestructura urbana adecuada.
La regularización dominial constituye un paso fundamental para transformar la vida en barrios populares y complejos habitacionales, ya que permite avanzar en planos de mensura, apertura de calles, provisión de servicios básicos y escrituración individual, mejorando de manera progresiva la calidad de vida de los vecinos.
El lanzamiento se realizó en la sede del Consejo, coincidiendo con el 40º aniversario de la entidad.
El acto contó con la presencia de autoridades provinciales; representantes de la Escribanía General de Gobierno, la Subsecretaría de Hábitat y el Registro de la Propiedad.
También participaron el Colegio de Escribanos bonaerense, miembros de la Comisión de Regularización Dominial y la Federación Argentina de Agrimensura, entre otros.
Según se informó en el consejo profesional, el flamante Instituto de Regularización Dominial brindará asesoramiento técnico y legal permanente; capacitación para profesionales con perfil social; documentación e instructivos de consulta; canales de contacto directo con organismos estatales para agilizar trámites y un espacio con impacto social.
