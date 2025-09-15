Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Informe del sector

Crecen los créditos con billeteras virtuales

Crecen los créditos con billeteras virtuales
15 de Septiembre de 2025 | 01:16
Edición impresa

Los créditos otorgados por las empresas fintech (que ofrecen productos como billeteras virtuales) ascendieron y ya alcanzaron a más de 5 millones de personas durante el primer trimestre (enero-marzo) de 2025, según el Informe de Crédito Fintech realizado por la Cámara Argentina Fintech.

De esta manera, la cantidad de créditos otorgados se incrementó un 68 por ciento con relación al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 5,7 millones de operaciones vigentes. Aunque si se suman las fintech que poseen licencia bancaria, los créditos ascienden a un total de 6,1 millones.

Con respecto a la cantidad de usuarios, el número ascendió a las 5,2 millones de personas, un 65 por ciento interanual, lo que equivale al 27 por ciento de los tomadores de crédito del sistema financiero.

En lo que corresponde a la participación en el sistema financiero, 1 de cada 4 usuarios de crédito recurre a las fintech, sobre un total de 19,2 millones.

Si bien se registró un fuerte crecimiento, dentro del informe detallaron que el volumen de crédito fintech “todavía representa alrededor del 2% del total del sistema”.

Con un monto promedio de $424.090 por crédito, sigue representando un 2,24% del volumen del total de crédito de sistema: este número es el más alto en la comparación año a año.

Sin embargo, el porcentaje de clientes que operan exclusivamente con fintech cayó 4 puntos porcentuales en la comparación interanual: el número fue del 29 por ciento, lo que refleja una mayor combinación con otros tipos de servicios bancarios. Por otro lado, las mujeres continúan liderando el crédito fintech con el 53,3%, mientras que los hombres concentran el 46,7 por ciento.

 

