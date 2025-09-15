Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano

El gobierno de Javier Milei busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y se generen cortes de luz. A la par, lo que se evalúa es trasladar el costo de esos trabajos a las tarifas de los usuarios.

La administración libertaria calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los períodos de calor o frío más duros.

En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias: Línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo; ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia; nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá-Atucha como parte del Área Metropolitana I.

La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado, según reveló el diario Clarín.

De esta manera, los usuarios verían incrementar sus facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y evitar apagones en los picos de temperatura.

El panorama revelado por el Ejecutivo en distintos documentos públicos exhibe la precariedad actual puntualizando que “ deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y/o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.