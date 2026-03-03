Reforma laboral: qué puntos objetó la CGT en la Justicia

Alak abrió las sesiones del Concejo Deliberante: "En La Plata tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
La central obrera marchó a Tribunales para pedir por la inconstitucionalidad de la ley. El mensaje dirigido a la interna peronista
La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó ayer a Tribunales para reclamar por la “inconstitucionalidad” de la reforma laboral que sancionó el Senado el último viernes.
A través de escritos presentados ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, la central obrera pretende impugnar la ley -que aún no fue promulgada por el Presidente- y evitar que la normativa entre en vigencia o, al menos, frenar la aplicación de algunos puntos.
En su presentación judicial, la CGT sostuvo que la norma viola “el principio de progresividad”, por el cual los derechos laborales adquiridos no pueden retroceder, y el “principio protectorio”, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que apunta a restituir la equivalencia y evitar abusos.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola (Seguros), uno de los tres cosecretarios generales de la CGT que se movilizó hasta la sede judicial de la calle Talcahuano. Lo acompañaron los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).
“Esperemos que los jueces actúen a derecho y sean respetuosos en función de lo que significan las leyes y la Constitución. [...] La Justicia tiene que autorizar y reconocer que hay muchos artículos que afectan los derechos constitucionales”, sostuvo Gerardo Martínez, jefe de la Uocra.
Por su parte, Argüello se sumó a las críticas sobre el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso. “No explicó cómo va a generar más trabajo ni cómo va a llevar a la gente mejor y mayor dignidad, no lo explicó en ningún momento. Claramente, a estos modelos ya los hemos tenido y han fracasado, porque es un modelo para el 20 por ciento de los argentinos”.
VIDEO.- “Hay otro camino” Kicillof apuntó contra Milei
Críticas opositoras pero también de sectores peronistas
En la misma línea, Jerónimo planteó: “Eperábamos que el Presidente diera algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario”.
En un documento leído en la puerta de Tribunales, la cúpula de la CGT apuntó contra “la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas”, “el fin de las horas extras” y “la reducción de los salarios”.
Además, el mensaje de la CGT protestó contra “la eliminación de la sanción a los empleadores que no pagaron aportes”, mientras se rechazó “que la indemnización se pague en cuotas y a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con los aportes de los propios trabajadores, desfinanciado la seguridad social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administraciones privadas”.
También se indicó que la normativa aprobada por el Congreso “no reconoce las nuevas formas de trabajo ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen” y que “reduce los aportes a las obras sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud”.
Y le atribuyeron a la reforma laboral “afectar el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones”, “habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria”, a la par que -aseguraron- “coarta asambleas y recorta la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo, restringiendo el derecho de huelga”.
Por otro lado, el comunicado sindical cuestionó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Aparta del acceso al servicio de justicia social, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales”, aseguraron los dirigentes de la CGT, mientras advirtieron que “todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente”.
Alertaron además que “once de las catorce ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión. Como consecuencia, sumando tanto a asalariados como a los no asalariados, en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de trescientos mil empleos”.
Hacia el final, el documento de la CGT envió un sugerente mensaje que pareció dirigido a la interna peronista.
“Conviene recordarlo, la CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de listas, no conduce el Estado ni las políticas económicas, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central; la CGT, no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes ni firma privatizaciones”, aclararon.
