Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Política y Economía

El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Así lo anticipó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes
30 de Diciembre de 2025 | 09:43

Escuchar esta nota

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno nacional va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X. Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario

La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?

El Lobo se aseguró a una promesa de la Reserva
Últimas noticias de Política y Economía

Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario
Espectáculos
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Policiales
Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Información General
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Deportes
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla