Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata

El incremento será del 4,5%

Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
30 de Diciembre de 2025 | 10:35

Escuchar esta nota

Desde el 2 de enero, los usuarios del transporte público en La Plata enfrentarán un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos que en este caso será del 4,5%, por lo que el boleto mínimo de las líneas que operan en la Región pasará a casi $750 para quienes abonen con la tarjeta SUBE registrada.

Este aumento se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2%. Y según el Gobierno, el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos.

Nuevos valores de los boletos

A partir de enero, los valores de los boletos variarán según la distancia del viaje. A continuación, se detallan los nuevos precios:

- Boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada: de $717,09 a $749,72 ($1.192,05 con SUBE sin registrar)

- De 3 a 6 km: $818,45 ($1.301,33 con SUBE sin registrar)

- De 6 a 12 km: $885,64 ($1.408,17 con SUBE sin registrar)

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"

LE PUEDE INTERESAR

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero

- De 12 a 27 km: $948,46 ($1.508,05 con SUBE sin registrar)

- Más de 27 km: $1.000,82 ($1.591,31 con SUBE sin registrar)

Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores:

- De 0 a 3 kilómetros: $337,37

- De 3 a 6 km: $368,30

- De 6 a 12 km: $398,54

- De 12 a 27 km: $426,81

- Más de 27 km: $450,37.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario
Últimas noticias de La Ciudad

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financierosla Ciudad

Lo que tenés que saber hoy en La Plata

Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes

Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa
Espectáculos
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Información General
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Deportes
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lanteri y Tomás Etcheverry
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Policiales
La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años
VIDEO. Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla