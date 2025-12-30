Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata

Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
El incremento será del 4,5%
Escuchar esta nota
Desde el 2 de enero, los usuarios del transporte público en La Plata enfrentarán un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos que en este caso será del 4,5%, por lo que el boleto mínimo de las líneas que operan en la Región pasará a casi $750 para quienes abonen con la tarjeta SUBE registrada.
Este aumento se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2%. Y según el Gobierno, el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos.
A partir de enero, los valores de los boletos variarán según la distancia del viaje. A continuación, se detallan los nuevos precios:
- Boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada: de $717,09 a $749,72 ($1.192,05 con SUBE sin registrar)
- De 3 a 6 km: $818,45 ($1.301,33 con SUBE sin registrar)
- De 6 a 12 km: $885,64 ($1.408,17 con SUBE sin registrar)
- De 12 a 27 km: $948,46 ($1.508,05 con SUBE sin registrar)
- Más de 27 km: $1.000,82 ($1.591,31 con SUBE sin registrar)
Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores:
- De 0 a 3 kilómetros: $337,37
- De 3 a 6 km: $368,30
- De 6 a 12 km: $398,54
- De 12 a 27 km: $426,81
- Más de 27 km: $450,37.
