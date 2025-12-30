Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Afirman que la CIA dirigió el primer ataque de Estados Unidos en Venezuela

Habría utilizado drones contra una instalación portuaria, según la prensa

Afirman que la CIA dirigió el primer ataque de Estados Unidos en Venezuela
30 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

Después que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara ayer que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina, trascendió que la acción estuvo a cargo de la CIA.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo Trump a periodistas. "Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

El mandatario no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa". Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y el New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria.

Se cree que el ataque fue contra la organización "Tren de Aragua", aunque no había nadie presente en el momento de la operación y no hubo víctimas, según los medios estadounidenses.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

