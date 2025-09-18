Wall Street , dispar tras el recorte de la Fed

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
La bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos ayer, sin que la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central) de bajar en un cuarto de punto las tasas de interés de referencia generara mucha sorpresa. El índice Dow Jones subió un 0,57%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,33%, en tanto que el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,10%.
“La reunión de la Fed no ha causado un terremoto (...) no ha habido sorpresas significativas”, comentó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. La Fed redujo ayer sus tasas de interés por primera vez en el año, situándolas en un rango entre el 4% y el 4,25%. “Esta decisión era esperada unánimemente”, resumieron los analistas de HFE.
Según previsiones de la Fed, habrá nuevos recortes de tasas (de un cuarto de punto cada una) en lo que resta del año.
Una política monetaria acomodaticia suele ser favorable para las acciones, ya que permite a las empresas financiarse a menor costo, lo que mejora las perspectivas de inversión y, por consiguiente, de crecimiento.
Las acciones del gigante estadounidense Nvidia perdieron 2,6% tras un informe que indicaba que las principales empresas tecnológicas chinas ya no pueden comprar sus chips semiconductores.
