Política y Economía |UN ACUERDO QUE EMPEZÓ A GESTARSE HACE OCHO AÑOS EN BUENOS AIRES

El Mercosur firmó un tratado de libre comercio con cuatro países de Europa

18 de Septiembre de 2025 | 04:22
Edición impresa

El Mercado Común del Sur (Mercosur) firmó ayer un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), que integran Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

El entendimiento, sellado en una cumbre en Río de Janeiro, creará una zona comercial de aproximadamente 300 millones de personas y fue calificado de “histórico” por el Gobierno de Brasil, que tiene la presidencia “pro témpore” del Mercosur.

“El Tratado de Libre Comercio Mercosur–EFTA creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de USD4,3 trillones. Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”, destacó la Cancillería argentina al replicar el comunicado conjunto difundido por ambos bloques.

El texto agregó que, “en su carácter de Tratado de Libre Comercio integral y de base amplia, el Tratado Mercosur–EFTA cubrirá comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible con su correspondiente Entendimiento”.

En otro párrafo se recordó que las negociaciones entre las partes comenzaron en julio de 2017 en Buenos Aires y en total se celebraron 14 rondas hasta concretar finalmente ayer en una cumbre de Río de Janeiro el acuerdo, que demandó 8 años. También se resaltó que la etapa final incluyó rondas de negociación en Argentina.

Además de los firmantes del EFTA, eel encuentro en Río participaron -por el Mercosur- el canciller argentino Gerardo Werthein; Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay), y Patricia Frutos (Paraguay).

