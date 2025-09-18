Corren a Servini de la investigación del caso Libra

El juez federal Ariel Lijo declaró ayer la incompentencia del juzgado de María Servini para intervenir en la causa por el escándalo de la criptomoneda Libra y la remitió al juez Marcelo Martínez De Giorgi, que lleva una denuncia vinculada, informaron fuentes judiciales.

Lijo tomó la decisión mientras subroga a Servini, quien está de licencia.

Para el juez Lijo, que esta reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal Eduardo Taiano.

Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia similar contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. El caso tiene los mismos imputados y se investiga la supuesta estafa tras la publicación que hizo el presidente de la cripto $Libra.

La causa ya había tenido un cambio de juzgado cuando la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente que finalmente pasó a manos de Servini.

Ahora Martínez de Giorgi debe decidir si acepta quedarse con el expediente porque ya en una oportunidad la rechazó por entender que debían tramitar por separado. Si mantiene la postura, la decisión sobre qué juez debe tener el caso la tendrá la Cámara Federal de Comodoro Py.

Lo que no cambiará es el fiscal ya que Eduardo Taiano es el mismo de las dos investigaciones,

La causa que tiene Martínez de Giorgi es una denuncia que presentaron diputados nacionales de la Coalición Cívica contra Karina Milei por el presunto cobro de dinero para organizar reuniones con su hermano, el Presidente de la Nación.

“Advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”, sostuvo Lijo en su resolución.

En la causa penal se investiga si en el lanzamiento de la criptomoneda se cometió algún delito ya que después de un tuit que publicó Milei el precio de $Libra pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas. Sin embargo, el jefe de Estado luego borró ese posteo y dijo que no estaba interiorizado en el tema. Pero algunas personas retiraron 100 millones de dólares antes de la caída del valor y otros perdieron.