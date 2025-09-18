Leve retroceso del PBI en el segundo trimestre

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Rompió el “techo” y el Central tuvo que salir a apagar el incendio
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos
Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Producto Bruto Interno (PBI) registró una variación negativa de 0,1% en el segundo trimestre, respecto del trimestre anterior, de acuerdo con el avance de nivel de actividad difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La estimación preliminar del PBI, en el segundo trimestre de 2025, mostró un aumento de 6,3% con relación al mismo período del año anterior. El PIB desestacionalizado del segundo trimestre de 2025, con respecto al primer trimestre de 2025, registró una variación negativa de 0,1%, mientras que la tendencia-ciclo indicó una disminución de 0,3%, informó el organismo.
Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en la Formación bruta de capital fijo, con 32,1% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, se destaca el incremento en Intermediación financiera (26,7% interanual), Hoteles y restaurantes (17%) y Construcción (10,6%).
En términos desestacionalizados, el PBI descendió 0,1% respecto al primer trimestre del año. En cuanto a la demanda, tuvieron una caída trimestral, en términos desestacionalizados, las Exportaciones, con -2,2%; el Consumo privado, con -1,1; y la Formación bruta de capital fijo, con -0,5%. Por otro lado, el Consumo público creció 1,1%.
El costo de la construcción subió 1,5% en agosto, respecto del mes anterior, en el Gran Buenos Aires, informó Indec.
El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a agosto de 2025 registró una suba de 1,5% respecto al mes anterior.
LE PUEDE INTERESAR
Corren a Servini de la investigación del caso Libra
LE PUEDE INTERESAR
Se espera el resultado final de las elecciones bonaerenses
Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,9% en materiales, 1,1% en mano de obra y 1,3% en gastos generales.
La mano de obra refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aplicable a partir de agosto y una asignación no remunerativa y extraordinaria.
Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en los gastos generales, debido a que eleva los costos del ítem “sereno”, que se encuentra enmarcado dentro del acuerdo salarial.
Los gastos generales también incluyen los nuevos valores tarifarios que el ENRE aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de agosto a las distribuidoras Edenor y Edesur.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí