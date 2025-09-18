Denuncian que el Gobierno desvía fondos del Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, denunció ayer que parte de la recaudación del centro de salud pediátrico está destinada a un “fondo de inversión” del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así lo aseguró Norma Lezana, secretaria general del gremio, luego de haber solicitado un informe a la Comisión de Salud del Congreso sobre la auditoría de los bienes que gestiona el Consejo de Administración del Hospital.

“Se están guardando $40.000 millones de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de Caputo”, insistió.