Fuerte cruce por los sueldos en la UBA

Con la sesión en Diputados y la marcha federal universitaria contra el veto presidencial como telón de fondo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo ayer un fuerte cruce en redes sociales con el dirigente radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti.
El contrapunto se inició cuando Caputo se hizo eco de unas declaraciones televisivas de Yacobitti en las que criticaba la postura de la gestión de Javier Milei sobre el manejo de fondos.
“Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda sobre al vicerrector de la UBA. A lo que Yacobitti respondió: “Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona”, y adjuntó su recibo de sueldo. De ese documento, se desprende que el vice de la UBA percibe un neto a cobrar de $1.817.751 pesos y más otro por $461.090, lo que en total daría casi $2,3 millones.
