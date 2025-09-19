San Nicolás y Villa Constitución registran 9,3% de desocupación

Dólar caliente: fijan un cepo para directivos de bancos y familiares
Dólar caliente: fijan un cepo para directivos de bancos y familiares
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly
Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Indec informó que la tasa de desempleo creció en la región durante el segundo trimestre del año.
Escuchar esta nota
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió su informe de Mercado de Trabajo correspondiente al segundo trimestre de 2025. En el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, la desocupación llegó al 9,3%, por encima del promedio nacional del 7,6%.
El reporte indicó que el registro local subió 0,8 puntos frente al primer trimestre (8,5%) y 2,8 puntos respecto al mismo período del año pasado (6,5%). Con una población total de 200.000 habitantes, unas 8000 personas están desocupadas y alrededor de 7000 subocupadas.
LE PUEDE INTERESAR
Dólar caliente: fijan un cepo para directivos de bancos y familiares
LE PUEDE INTERESAR
Otra prueba dramática para la economía argentina
La subocupación mostró una baja de cinco décimas en comparación con el primer trimestre (8,9%), aunque creció frente al 7,6% del segundo trimestre de 2024. El informe también reveló que unas 7000 personas con empleo buscan otro trabajo.
La tasa de actividad en San Nicolás–Villa Constitución alcanzó el 42,3%, dos décimas más que el trimestre anterior. El empleo se ubicó en 38,3%, con una leve baja intertrimestral pero una mejora frente al mismo período del año anterior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí