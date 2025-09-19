San Nicolás y Villa Constitución registran 9,3% de desocupación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió su informe de Mercado de Trabajo correspondiente al segundo trimestre de 2025. En el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, la desocupación llegó al 9,3%, por encima del promedio nacional del 7,6%.

El reporte indicó que el registro local subió 0,8 puntos frente al primer trimestre (8,5%) y 2,8 puntos respecto al mismo período del año pasado (6,5%). Con una población total de 200.000 habitantes, unas 8000 personas están desocupadas y alrededor de 7000 subocupadas.

La subocupación mostró una baja de cinco décimas en comparación con el primer trimestre (8,9%), aunque creció frente al 7,6% del segundo trimestre de 2024. El informe también reveló que unas 7000 personas con empleo buscan otro trabajo.

La tasa de actividad en San Nicolás–Villa Constitución alcanzó el 42,3%, dos décimas más que el trimestre anterior. El empleo se ubicó en 38,3%, con una leve baja intertrimestral pero una mejora frente al mismo período del año anterior.