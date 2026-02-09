Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Opinión |ENFOQUE

Milei, la Junta de Paz y el alineamiento estratégico

9 de Febrero de 2026 | 02:01
Edición impresa

La confirmación de que Javier Milei participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la denominada “Junta de Paz” impulsada por Donald Trump no es un gesto protocolar más en la agenda presidencial. Marca un nuevo capítulo en el alineamiento político del gobierno argentino con el proyecto internacional del presidente estadounidense, que busca construir una arquitectura paralela de resolución de conflictos por fuera de los organismos multilaterales tradicionales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien precisó que el Presidente intervendrá de manera virtual debido a la superposición de fechas con otros compromisos oficiales. Aun así, la decisión de priorizar esta convocatoria —cancelando incluso un viaje previo a Estados Unidos— revela el valor simbólico que la Casa Rosada le asigna a la iniciativa.

La Junta de Paz fue presentada por Trump como un mecanismo destinado inicialmente a contribuir a la pacificación y reconstrucción de Gaza, a través de un Comité Nacional para la Administración del territorio palestino que operaría bajo su supervisión directa. Sin embargo, el alcance del proyecto es más amplio: pretende constituirse en una plataforma para abordar conflictos globales con un liderazgo concentrado en Washington, en abierta tensión con el sistema de Naciones Unidas y, particularmente, con el Consejo de Seguridad.

La reunión inaugural, prevista en el Instituto de Paz de EE UU también tiene un componente financiero: busca captar recursos para la reconstrucción del enclave palestino. Funcionarios estadounidenses anticiparon que la Casa Blanca espera una participación “robusta” de líderes invitados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Últimas noticias de Opinión

Misiones y el éxodo joven: ¿por qué cruzan a Brasil para trabajar en la cosecha?

Un ciclo lectivo que comienza bajo señales de alerta

Opinan los lectores

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Espectáculos
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Uno por uno, los invitados sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl
"Repugnante" y "terrible": la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Deportes
Brenda Churín volvió a ganar el oro en el Circuito Argentino de Vóley Playa
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize
Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón
Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV
Policiales
Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas
Desbaratan a una banda que desvalijó la casa de un docente de La Plata que estaba de vacaciones
VIDEO. Así fue el brutal asesinato a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla