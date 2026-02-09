Milei, la Junta de Paz y el alineamiento estratégico

La confirmación de que Javier Milei participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la denominada “Junta de Paz” impulsada por Donald Trump no es un gesto protocolar más en la agenda presidencial. Marca un nuevo capítulo en el alineamiento político del gobierno argentino con el proyecto internacional del presidente estadounidense, que busca construir una arquitectura paralela de resolución de conflictos por fuera de los organismos multilaterales tradicionales.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien precisó que el Presidente intervendrá de manera virtual debido a la superposición de fechas con otros compromisos oficiales. Aun así, la decisión de priorizar esta convocatoria —cancelando incluso un viaje previo a Estados Unidos— revela el valor simbólico que la Casa Rosada le asigna a la iniciativa.

La Junta de Paz fue presentada por Trump como un mecanismo destinado inicialmente a contribuir a la pacificación y reconstrucción de Gaza, a través de un Comité Nacional para la Administración del territorio palestino que operaría bajo su supervisión directa. Sin embargo, el alcance del proyecto es más amplio: pretende constituirse en una plataforma para abordar conflictos globales con un liderazgo concentrado en Washington, en abierta tensión con el sistema de Naciones Unidas y, particularmente, con el Consejo de Seguridad.

La reunión inaugural, prevista en el Instituto de Paz de EE UU también tiene un componente financiero: busca captar recursos para la reconstrucción del enclave palestino. Funcionarios estadounidenses anticiparon que la Casa Blanca espera una participación “robusta” de líderes invitados.