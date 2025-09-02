Ratificaron en La Plata la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín

La Justicia ratificó por segunda instancia la absolución del docente de música Marcos Ledesma, quien enfrentaba graves cargos por presuntos abusos sexuales agravados y corrupción de menores cometidos en el Jardín de Infantes N° 914 de La Loma, en 2013. El fallo fue ratificado por unanimidad en la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral y Ricardo Ramón Maidana.

El tribunal revocó el recurso presentado por la fiscalía al considerar que las pruebas presentadas durante el juicio oral no alcanzaban para superar la duda razonable, así como también las declaraciones infantiles registradas mediante Cámara Gesell.

El juicio inicial estuvo presidido por el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, compuesto por los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Ramiro Fernández Lorenzo, quienes habían decidido absolverlo por unanimidad, desestimando las solicitudes de condenas de entre 38 y 50 años de prisión realizadas por la fiscalía y los abogados querellantes.

La defensa, liderada por la abogada Patricia Perelló, sostuvo desde el inicio que las acusaciones carecían de sustento probatorio. Perelló también cuestionó la objetividad de algunos actores del proceso, incluyendo a fiscales y denunciantes, al asegurar que la instrucción estaba basada en denuncias impulsadas por motivaciones personales.

El juicio oral comenzó el lunes 12 de agosto del año pasado, pero las denuncias datan de 2013, cuando los menores tenían entre 3 y 4 años de edad y asistían al jardín de infantes 914. El acusado, Marcos Ledesma, en ese momento trabajaba como profesor de música en la institución.

Luego de que se conocieran las denuncias en su contra, Ledesma se dio a la fuga y cayó el 20 de febrero de 2016, en una vivienda de la localidad de Los Hornos. Quedó detenido hasta 2018, cuando fue liberado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías al considerar que se excedió el plazo razonable de arresto sin sentencia. Por esto mismo, llegó al proceso judicial en libertad.