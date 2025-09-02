Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Ratificaron en La Plata la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín

Ratificaron en La Plata la absolución del docente Marcos Ledesma, acusado de abuso sexual en un jardín
2 de Septiembre de 2025 | 17:46

Escuchar esta nota

La Justicia ratificó por segunda instancia la absolución del docente de música Marcos Ledesma, quien enfrentaba graves cargos por presuntos abusos sexuales agravados y corrupción de menores cometidos en el Jardín de Infantes N° 914 de La Loma, en 2013. El fallo fue ratificado por unanimidad en la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral y Ricardo Ramón Maidana.

El tribunal revocó el recurso presentado por la fiscalía al considerar que las pruebas presentadas durante el juicio oral no alcanzaban para superar la duda razonable, así como también las declaraciones infantiles registradas mediante Cámara Gesell.

El juicio inicial estuvo presidido por el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, compuesto por los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Ramiro Fernández Lorenzo, quienes habían decidido absolverlo por unanimidad, desestimando las solicitudes de condenas de entre 38 y 50 años de prisión realizadas por la fiscalía y los abogados querellantes.

La defensa, liderada por la abogada Patricia Perelló, sostuvo desde el inicio que las acusaciones carecían de sustento probatorio. Perelló también cuestionó la objetividad de algunos actores del proceso, incluyendo a fiscales y denunciantes, al asegurar que la instrucción estaba basada en denuncias impulsadas por motivaciones personales.

El juicio oral comenzó el lunes 12 de agosto del año pasado, pero las denuncias datan de 2013, cuando los menores tenían entre 3 y 4 años de edad y asistían al jardín de infantes 914. El acusado, Marcos Ledesma, en ese momento trabajaba como profesor de música en la institución.

Luego de que se conocieran las denuncias en su contra, Ledesma se dio a la fuga y cayó el 20 de febrero de 2016, en una vivienda de la localidad de Los Hornos. Quedó detenido hasta 2018, cuando fue liberado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías al considerar que se excedió el plazo razonable de arresto sin sentencia. Por esto mismo, llegó al proceso judicial en libertad.

LE PUEDE INTERESAR

Se acerca el juicio a La Toretto de La Plata: cuando será la audiencia preliminar

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Identifican a barras por incidentes en el Bosque

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
Últimas noticias de Policiales

Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis

Se acerca el juicio a La Toretto de La Plata: cuando será la audiencia preliminar

VIDEO. El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos

Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
$10 millones: una empleada y un calesitero, los ganadores del Súper Cartonazo
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Deportes
Uno por uno: la lista completa de barras de Independiente con derecho de admisión tras la barbarie vs U. de Chile
Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Espectáculos
Inesperado: Luis Majul se peleó con Moria Casán y la trató de "rencorosa"
Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y suma uno más: qué día serán los shows del 2026
La sorpresiva reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Graciela Alfano
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla