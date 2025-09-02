Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Picada trágica en el Bosque: confirman la condena al joven que atropelló y mató a Iván Gómez
2 de Septiembre de 2025 | 18:30

Escuchar esta nota

 

El caso que conmovió a La Plata en 2019 volvió a estar en el centro de la escena judicial. El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Axel Nahuel D’Elía, el joven que atropelló y mató a Iván Gómez durante una picada ilegal en el Paseo del Bosque. Con esta decisión, la condena por homicidio simple con dolo eventual quedó ratificada, aunque el acusado todavía permanece en libertad.

La madrugada del 20 de noviembre de 2019, D’Elía conducía a gran velocidad, sin luces y bajo los efectos del alcohol, cuando embistió a Gómez, un estudiante de 28 años de la Facultad de Informática de la UNLP, que caminaba junto a un grupo de amigos. El impacto fue fatal: Iván fue trasladado al Hospital San Martín, donde falleció pocas horas después.

Tras el choque, el conductor intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por testigos que lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Bonaerense.

De homicidio culposo a dolo eventual

En un comienzo, la causa había sido caratulada como homicidio culposo, una figura que contempla penas más leves. Sin embargo, la familia de la víctima, representada por el abogado Daniel Galleguillo, logró que la Justicia encuadrara el hecho como dolo eventual, entendiendo que D’Elía asumió el riesgo de causar la muerte al manejar en esas condiciones.

En el juicio oral realizado a fines de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 lo declaró culpable bajo esa figura penal. La fiscal Viviana Arturi pidió 12 años de prisión con detención inmediata, mientras que la querella solicitó hasta 16 años.

Casación confirmó la condena

Con el reciente fallo, Casación dejó firme la calificación de dolo eventual y rechazó los planteos de la defensa. No obstante, D’Elía todavía no fue detenido y prepara un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que tendrá la última palabra.

Este escenario genera malestar entre familiares y allegados de Iván, quienes reclaman que el acusado cumpla efectivamente la condena.

Una familia marcada por la pérdida

Iván Gómez tenía 28 años, era estudiante universitario, deportista y estaba en pareja. Su familia lo describe como una persona alegre, con proyectos de vida truncados por un hecho evitable. “La ausencia es irreparable, pero seguimos luchando para que haya justicia”, señalaron en reiteradas ocasiones.

La definición sobre el futuro inmediato de D’Elía está ahora en manos de la Suprema Corte bonaerense. Mientras tanto, la causa se convirtió en un emblema del reclamo social contra las picadas ilegales y la impunidad en los casos de tránsito que terminan en tragedia.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

