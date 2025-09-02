Continúan los allanamientos en Mar del Plata para encontrar la pintura robada por los nazis

Tensión cambiaria: el Banco Central confirmó que vendió dólares
La Justicia federal ordenó hoy nuevas medidas en la causa que investiga el paradero de un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata del óleo titulado “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, desaparecido hace 80 años y vinculado al marchante judío neerlandés Jacques Goudstikker.
El hallazgo ocurrió tras la difusión de imágenes del cuadro en un anuncio inmobiliario de una casa en Mar del Plata, perteneciente a la hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien. A raíz de estas evidencias, Interpol y la Aduana argentina activaron su intervención.
Posteriormente, la Policía Federal allanó el inmueble ubicado en el barrio Parque Luro, aunque la obra ya no se encontraba allí. Quienes sí permanecen son elementos como armas antiguas, documentación y otras pinturas del periodo de la Segunda Guerra Mundial, que serán sometidas a análisis forense.
En los últimos días se confirmó la detención domiciliaria de la hija de Kadgien, Patricia Kadgien, y su esposo por 72 horas acusados de encubrimiento de contrabando. La causa podría avanzar hacia una indagatoria formal.
Además del allanamiento se llevaron a cabo tres operativos en otros domicilios vinculados a la familia, incluida la vivienda del hijo del matrimonio. En esa línea, dentro del hogar allanado se descubrieron estampas de exposiciones de Matisse, cuadros del período bélico y piezas que podrían tener valor histórico o haber sido usurpadas como botín de guerra.
Aunque “Retrato de una dama” no apareció, quedaron rastros significativos, como marcas en la pared y un tapiz que reemplazó el lugar donde colgaba originalmente.
