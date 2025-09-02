Siguen el rastro de un cuadro robado por nazis

La pintura fue robada a un coleccionista judío en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo descubrieron de casualidad por un aviso / Web

Hubo nuevos allanamientos para dar con el cuadro robado por un jerarca nazi a un coleccionista judío, que había aparecido en la casa de una de sus herederas en Mar del Plata. Según fuentes de la investigación, la mujer estaría negociando con la Justicia poner la pintura a disposición.

Fue la Policía Federal la que encabezó los operativos, uno de los cuales se focalizó en una vivienda del barrio Parque Luro perteneciente a una de las hijas del nazi Friedrich Kadgien.

El objetivo es encontrar el cuadro del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que fue robado a un coleccionista judío llamado Jacques Goudstikker.

Los demás procedimientos se llevaron a cabo en otros inmuebles, uno de ellos se efectuó en un edificio de la calle Santa Fe al 1700, según se informó.

El magistrado interviniente ordenó el secreto de sumario durante 48 horas.

El hallazgo fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro en esa ciudad balnearia, al tiempo que en las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.

La alerta llegó a la Justicia federal a través de Interpol y la Aduana y motivó que el fiscal Carlos Martínez ordenaron un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años.

Los investigadores sospechan que el cuadro fue retirado del lugar tras la difusión de las fotografías y, por ahora, tiene paradero desconocido.