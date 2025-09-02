Siguen el rastro de un cuadro robado por nazis

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”
VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”
Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”
Atribuyen la caída en la economía bonaerense a las medidas nacionales
Sigue el revuelo por el presunto pago de sobreprecios en anteojos
Día de la Industria: de la historia a los desafíos y la transformación del sector
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Desaceleró la inflación de alimentos y bebidas en la última semana de agosto
Avanzan con la limpieza de frentes y mobiliarios en la zona de Parque San Martín
Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hubo nuevos allanamientos para dar con el cuadro robado por un jerarca nazi a un coleccionista judío, que había aparecido en la casa de una de sus herederas en Mar del Plata. Según fuentes de la investigación, la mujer estaría negociando con la Justicia poner la pintura a disposición.
Fue la Policía Federal la que encabezó los operativos, uno de los cuales se focalizó en una vivienda del barrio Parque Luro perteneciente a una de las hijas del nazi Friedrich Kadgien.
El objetivo es encontrar el cuadro del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que fue robado a un coleccionista judío llamado Jacques Goudstikker.
Los demás procedimientos se llevaron a cabo en otros inmuebles, uno de ellos se efectuó en un edificio de la calle Santa Fe al 1700, según se informó.
El magistrado interviniente ordenó el secreto de sumario durante 48 horas.
El hallazgo fue revelado por el diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.
LE PUEDE INTERESAR
Desbarataron una banda por venta ilegal de medicamentos
LE PUEDE INTERESAR
Detenido en La Plata, el ex de Prandi va por la nulidad
Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro en esa ciudad balnearia, al tiempo que en las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.
La alerta llegó a la Justicia federal a través de Interpol y la Aduana y motivó que el fiscal Carlos Martínez ordenaron un allanamiento en el domicilio identificado como residencia fiscal de Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años.
Los investigadores sospechan que el cuadro fue retirado del lugar tras la difusión de las fotografías y, por ahora, tiene paradero desconocido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí