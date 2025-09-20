Un River muleto visita a Atlético en Tucumán

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
Gallardo guarda jugadores para la vuelta copera. Además, Barracas ante Sarmiento, Unión-Indep’te Rivadavia y Tigre-Aldosivi
Con la mente en la Libertadores, River visita a Atlético Tucumán a partir de las 21:15 en el Monumental José Fierro. Marcelo Gallardo apuesta a un equipo muleto y cuida a la mayoría de los titulares, pensando en dar vuelta la serie ante Palmeiras el próximo jueves. El árbitro del juego será Leandro Rey Hilfer y será televisado por TNT Sports.
Sin dudas, el gran objetivo del Millonario es seguir en el certamen internacional, por lo que el Muñeco decidió darles hoy minutos a juveniles y a aquellos que perdieron terreno. Entre los nombres más destacados, está el de Fabricio Bustos en el lateral derecho, Matías Galarza Fonda en el mediocampo y el de Miguel Borja en la delantera. Además, después de mucho tiempo, Jeremías Ledesma vuelve a atajar en lugar de Franco Armani.
Más allá del desgaste que generó el choque ante Palmeiras, también el Muñeco quiso cuidar a sus jugadores de la carga emocional que dejó el partido, sobre todo por el resultado adverso que obtuvo en la ida frente a su gente. Además el Muñeco evalúa dejar afuera para el duelo en Brasil, a nombres importantes, por lo que también el partido de hoy le va a servir para analizar otras alternativas.
Por su parte, el que no viajó a Tucumán fue Ian Subiabre, ya que como todavía no arregló la extensión de su contrato, el entrenador decidió que no forme parte de la citación.
Enfrente llega un necesitado Decano, que tiene a su entrenador, Lucas Pusineri, bajo la lupa. Perdió muchos puntos en los últimos partidos, por lo que hoy va a buscar enderezar el rumbo ante un equipo muleto como el que va a presentar el Millonario. Tras su expulsión ante Gimnasia y luego de cumplir una fecha de suspensión, Leandro Díaz vuelve a tener la confianza del entrenador y va a ser titular.
Desde las 14:30, Barracas Central defiende el liderazgo de la Zona A, cuando reciba al necesitado Sarmiento en el estadio Claudio Tapia. El árbitro del juego será Nicolás Ramírez y tendrá la televisación de ESPN Premium.
Otro que también va a buscar mantenerse en lo alto de la Zona A es Unión, que recibe a Independiente Rivadavia desde las 16:45. El árbitro será Pablo Echavarría y televisará TNT Sports. Tanto el Guapo como el Tatengue, lideran con 15 puntos, por lo que buscan dar otro paso para empezar a asegurarse su puesto en los playoffs.
Por su parte, a las 19, Tigre recibe a Aldosivi en un duelo de necesitados. El árbitro será Brian Ferreyra y televisará ESPN Premium.
