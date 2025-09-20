La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio
Alexis Castro: "Flamengo tiene una jerarquía increíble, pero demostramos pelearle de igual a igual"
El descuento sobre la hora de Estudiantes para dejar la serie 2 a 1 en favor del Flamengo en el mítico Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores dejó al Pincha con otra cara de cara la revancha en La Plata. Luego del partido, Alexis Castro habló con la prensa, fue autocrítico por el flojo arranque del Pincha y valoró la reacción del equipo.
“Fue un partido complicado al principio, muy rápido, contra un rival que en el papel es un potencial ganador de la Copa. Con el correr del primer tiempo nos fuimos acomodando; si bien recibimos otro gol, en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad”, sostuvo el volante.
Castro hizo hincapié en un problema recurrente: los malos comienzos. “Somos autocríticos, sabemos que nos está costando. Nos replanteamos que no nos puede volver a pasar, más en una serie como esta. Por suerte después nos pudimos acomodar y no nos concretaron más goles”, advirtió.
También le dedicó unas palabras al hincha de Estudiantes: “Un mensaje nuestro es agradecerles, porque la gente apoya. Nosotros tratamos de brindar lo mejor; a veces lo hacemos bien, a veces no tanto, pero siempre dejamos todo en la cancha”.
Respecto al plan de Eduardo Domínguez, explicó cómo fue su rol en el mediocampo: “En un principio me pidió que arme la línea de tres en el medio con Miquel y con el Ruso. Cuando el central de ellos empujaba, debía salir a presionar para evitar el pase interno. Son jugadores con muchos recursos, juegan muy bien, pero creo que de a poco el plan fue saliendo mejor y terminamos teniendo el control de la pelota”.
Finalmente, Castro destacó la jerarquía del rival pero confió en las fuerzas propias: “El primer tiempo me tocó verlo desde el banco y Flamengo tiene una jerarquía increíble. Muchos jugadores estuvieron hasta hace poco en los mejores equipos de Europa. Tienen otro presupuesto, otra historia… pero al final demostramos que adentro de la cancha somos 11 contra 11 y le podemos pelear igual”.
El Pincha definirá la serie en La Plata, con el respaldo de su gente, en busca del pase a las semifinales de la Copa.
