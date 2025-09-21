La derrota con Riestra dejó a Gimnasia afuera de los playoffs: cómo sigue y cuáles son sus próximos rivales

La derrota ante Deportivo Riestra -hoy puntero del Grupo B- y los triunfos de Atlético Tucumán y Sarmiento dejaron al equipo de Orfila fuera de la ansiada zona de clasificación a los playoffs, pero las derrotas de San Martín de San Juan y Aldosivi le permitieron mantener la ventaja de tres partidos sobre ambos equipos que tienen igual cantidad de puntos y hoy están perdiendo la categoría, sea por la tabla anual o por los promedios.

Los sanjuaninos cayeron como locales 2-1 ante Vélez Sarsfield mientras que esta mañana se completó el partido que se había suspendido el sábado y terminó con la victoria de Tigre 2 a 0 sobre Aldosivi. De esta manera, los dos equipos que dividen solo por esta temporada suman 18 unidades en 25 partidos, 8 puntos abajo de Gimnasia con 21 unidades en juego.

El Lobo tiene un fixture complicado y deberá mejorar mucho para sumar mucho. El sábado a las 14.30 recibirá a Rosario Central, luego irá ante Sarmiento en Junín, será local con Talleres, visitará consecutivamente a Estudiantes y River Plate, jugará frente a Vélez en el Bosque y cerrará fuera de casa ante Platense.

El plantel tripero regresará a los entrenamientos mañana por la mañana y Orfila tendrá una ardua tarea para darle forma a un equipo que en la actualidad tiene más dudas que certezas. Nicolás Garayalde cumplió la fecha por acumulación de tarjetas amarillas y estará a disposición del entrenador.