Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país

Más de 50 vuelos resultaron demorados y 12 fueron desviados del Aeroparque Jorge Newbery, a raíz de las tareas de mantenimiento que tuvieron que realizar en un sector lindante con la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto, según informaron fuentes aeroportuarias.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, aproximadamente, primero debido a tareas de mantenimiento realizadas en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, que estaban programadas entre las 14,20 y las 14,50 y que luego se extendieron en primera instancia hasta las 15,25 y más tarde hasta las 17, debido a que no se pudo concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

De acuerdo a las fuentes, las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo, se complicaron debido a que, por la tormenta de días atrás y el intenso calor reinante, esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos, que debieron ser removidos y por protocolo debieron cancelarse las operaciones.

El sector afectado no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sitios aledaños a la cabecera 31, que es la que se encuentra en la zona sur del Aeroparque.

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, pero seguramente las demoras continuarán durante el resto del día, debido al denominado efecto “dominó” tanto por los vuelos que no pudieron despegar como por aquellos que fueron desviados a Ezeiza y deben retornar para retomar sus servicios.

Fuentes de Aeropuertos Argentina, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas, que los trabajos se debieron a que, “en una inspección de rutina de la pista, se detectaron grietas y pequeños desprendimientos de la zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje”.

Explicaron que, si bien la zona afectada no está en la pista y no impedía el normal desarrollo de las operaciones, “la posibilidad de un desprendimiento mayor, justo en el lugar donde los aviones le ponen la mayor potencia a los motores, podía provocar una ingesta y consecuente perjuicio para la aeronave”.

“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, indicaron.__IP__

Adelantaron, también, que se está analizando con la autoridad aeronáutica el momento en que se llevarán a cabo los trabajos de consolidación de la zona afectada, para lo cual será necesario interrumpir nuevamente las operaciones.

“Se está viendo el momento en que se pueda llevar adelante esta tarea con la menor afectación de los vuelos, posiblemente en horas de la madrugada, pero indefectiblemente algunos de los servicios van a tener que ser reprogramados”, detallaron finalmente.