Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes

Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"

Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
27 de Diciembre de 2025 | 18:15

Escuchar esta nota

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año.

Según se informó, el piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento.

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Futuro incierto

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata
Últimas noticias de Deportes

Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea

La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV

Futuro incierto

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Política y Economía
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
El Gobierno consiguió su ley de blanqueo: las reformas en el sistema tributario
El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón
Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Espectáculos
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
La Ciudad
Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla