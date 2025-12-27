Preocupación por la salud de "La Profe" de Gran Hermano

La tragedia de Ruta 3 y la muerte del matrimonio de Berisso: el video que da indicios de qué pudo haber pasado
La tragedia de Ruta 3 y la muerte del matrimonio de Berisso: el video que da indicios de qué pudo haber pasado
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Arde La Plata: el SMN activó el alerta amarillo ante el calor sofocante, ¿cuándo llega el alivio?
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
Sigue el revuelo en el muñeco de 31 y 40: cortes de luz y respuesta
La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier
Verón estuvo en el juego de las estrellas en Brasil y metió un gol en el Maracaná
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta
La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea
Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Fingir amor y desaparecer: Del “bombardeo de amor” al “ghosteo”
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor y figura clave del Octeto Electrónico
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal en La Plata
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La salud de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, generó preocupación en los últimos días luego de que se conociera que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas. la ex “hermanita” permaneció cinco días en cuidados intensivos tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad infecciosa, cuyo número de casos viene en aumento en el país.
Por otra pare, su ex pareja, Nito Artazam hizo unas declaraciones al respecto y confirmó la situación, además de brindar detallessobre su evolución. “Estuvo muy mal, con mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo. Al principio pensaban que era dengue, pero hace dos días confirmaron la leptospirosis. Pasó Navidad internada, fue un susto grande”, relató.
Según anunció Artaza, Scheffler ya fue trasladada a una sala intermedia, no tiene fiebre y se encuentra animada. “Ahora que saben cuál es el virus, la están tratando bien y está evolucionando”, aseguró.
Sobre el posible origen del contagio, Artaza señaló que no está claro, aunque mencionó que Silvina había estado recientemente en el campo visitando a sus padres. __IP__
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica transmitida por el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, ganado o mascotas. En lo que va del año, el Ministerio de Salud reportó un aumento de casos, especialmente en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y confirmó varias muertes en la región centro del país, lo que refuerza la importancia de la detección y el tratamiento temprano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí