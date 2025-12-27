Otra jornada con cortes de luz en la zona del Hospital Italiano y en San Carlos

Al igual de como ocurriera en la tarde del viernes, en las adyacencias del hospital Italiano de La Plata vecinos de esa zona padecían un nuevo corte en el servicio de energía eléctrica.

Según reportaron los lectores de EL DIA, los inconvenientes comenzaron cerca de las 13 y se prolongaron durante esta tarde.

"Hubo un corte, la luz volvió dos veces de golpe y se cortó de nuevo. Un peligro para los artefactos", expresó Juan Carlos, vecino de 29 y 51.

Otra de las damnificadas que se contactó al Whatsapp de EL DIA, agregó: "En medio de este calor infernal, un corte de luz te liquida". La vecina se comunica desde 29 y 50.

Varios mensajes y llamados también llegaron desde varios puntos de Gambier y San Carlos.

"En 44 y 137 estamos sin luz desde las 14", manifestó Sandra.