Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad

Otra jornada con cortes de luz en la zona del Hospital Italiano y en San Carlos

Otra jornada con cortes de luz en la zona del Hospital Italiano y en San Carlos
27 de Diciembre de 2025 | 16:08

Escuchar esta nota

Al igual de como ocurriera en la tarde del viernes, en las adyacencias del hospital Italiano de La Plata vecinos de esa zona padecían un nuevo corte en el servicio de energía eléctrica.

Según reportaron los lectores de EL DIA, los inconvenientes comenzaron cerca de las 13 y se prolongaron durante esta tarde.

"Hubo un corte, la luz volvió dos veces de golpe y se cortó de nuevo. Un peligro para los artefactos", expresó Juan Carlos, vecino de 29 y 51.

Otra de las damnificadas que se contactó al Whatsapp de EL DIA, agregó: "En medio de este calor infernal, un corte de luz te liquida". La vecina se comunica desde 29 y 50.

Varios mensajes y llamados también llegaron desde varios puntos de Gambier y San Carlos.

"En 44 y 137 estamos sin luz desde las 14", manifestó Sandra.

LE PUEDE INTERESAR

Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

LE PUEDE INTERESAR

Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
Últimas noticias de La Ciudad

Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Espectáculos
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla