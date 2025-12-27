¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone

Cuando la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles parecía afianzarse y ambos comenzaban a mostrarse sin filtros en redes sociales, una revelación inesperada puso el vínculo en el centro de la polémica. En Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre aseguró que Migueles habría retomado contacto con Claudia Ciardone cuando ya estaba de novio con la conductora de MasterChef Celebrity.

Según detallaron en el programa, el episodio se habría desencadenado tras un encuentro casual de Migueles con una persona cercana a Ciardone, quien actuó como intermediaria y le transmitió que él quería volver a comunicarse para ofrecerle disculpas. La ex Gran Hermano lo había bloqueado luego de un breve romance que terminó en malos términos, pero ante el pedido decidió desbloquearlo.

A partir de ese momento, fue Migueles quien tomó la iniciativa y comenzó a enviarle mensajes directos. En el programa se escuchó incluso un audio con tono cercano, en el que hacía referencia al bloqueo en WhatsApp: “¿Qué hacés, Clau? Qué alegría escucharte. Si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp… Espero que estés bien. Un beso”.

Pero eso no habría sido todo. En SQP agregaron que, tras ese intercambio, Migueles le envió la dirección de su casa y le propuso verse, lo que encendió aún más la polémica. Lo llamativo es que estos mensajes habrían ocurrido hace pocas semanas, cuando Martín ya estaba en pareja con Wanda Nara, quien recientemente blanqueó la relación en redes sociales y confirmó que llevan seis meses juntos, con una romántica postal desde Punta del Este durante Nochebuena y Navidad.

Claudia Ciardone confirmó los mensajes

Lejos de quedar como un simple rumor televisivo, Claudia Ciardone salió al aire y confirmó todo. “Fue tal cual lo contaron”, aseguró, y precisó que Migueles comenzó a escribirle hace aproximadamente un mes.

“Lo único que le pedí es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, aclaró.

Además, la ex Gran Hermano contó que conoció a Migueles en un gimnasio de Nordelta y que mantuvieron una relación de apenas tres meses, que terminó de mala manera. “A él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Yo me alejé cuando una chica vino al gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaba con ella en ese momento, porque andaba con muchas a la vez”, disparó.

Con estos datos sobre la mesa, el romance entre Wanda Nara y Martín Migueles quedó envuelto en un escándalo incipiente que promete nuevos capítulos.