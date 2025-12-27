Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación esta madrugada entre los vecinos de la zona del Parque San Martín, luego de que cinco delincuentes intentaran ingresar a una vivienda durante la madrugada de este viernes en la zona de 57 y 28, en la ciudad de La Plata.

Según relató un vecino del barrio en exclusiva a EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 4:27 de la mañana, cuando los sospechosos intentaron barretear el portón de una casa, pero al ser advertidos o escuchar movimientos, salieron corriendo en dirección a calle 29.

“El aviso es para que estén atentos, porque la semana pasada, en el mismo horario, sonó la alarma de un auto cuando intentaron abrirlo a la fuerza”, contó el frentista, quien aseguró que la situación genera un clima de temor entre quienes viven en la cuadra.

De acuerdo al testimonio, los delincuentes quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona y, tras frustrarse el intento de robo, se dieron a la fuga corriendo hacia la zona de Circunvalación.

Los vecinos remarcan que no se trata de un hecho aislado y alertan sobre la reiteración de episodios similares durante la madrugada, por lo que reclaman mayor presencia policial a las autoridades de la Comisaría Quinta de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona y patrullajes preventivos.

Por último, el material fílmico ya circula entre los vecinos y podría ser clave para identificar a los responsables, mientras crece la preocupación por la inseguridad nocturna en uno de los sectores residenciales de la ciudad.