Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales

VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo

27 de Diciembre de 2025 | 13:30

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación esta madrugada entre los vecinos de la zona del Parque San Martín, luego de que cinco delincuentes intentaran ingresar a una vivienda durante la madrugada de este viernes en la zona de 57 y 28, en la ciudad de La Plata.

Según relató un vecino del barrio en exclusiva a EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 4:27 de la mañana, cuando los sospechosos intentaron barretear el portón de una casa, pero al ser advertidos o escuchar movimientos, salieron corriendo en dirección a calle 29.

“El aviso es para que estén atentos, porque la semana pasada, en el mismo horario, sonó la alarma de un auto cuando intentaron abrirlo a la fuerza”, contó el frentista, quien aseguró que la situación genera un clima de temor entre quienes viven en la cuadra.

De acuerdo al testimonio, los delincuentes quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona y, tras frustrarse el intento de robo, se dieron a la fuga corriendo hacia la zona de Circunvalación.

Los vecinos remarcan que no se trata de un hecho aislado y alertan sobre la reiteración de episodios similares durante la madrugada, por lo que reclaman mayor presencia policial a las autoridades de la Comisaría Quinta de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona y patrullajes preventivos.

Por último, el material fílmico ya circula entre los vecinos y podría ser clave para identificar a los responsables, mientras crece la preocupación por la inseguridad nocturna en uno de los sectores residenciales de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Dolor en Estudiantes por la muerte de Lolo Ongay
Últimas noticias de Policiales

Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 

Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse

Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino

Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
La Ciudad
Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla