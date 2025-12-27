La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año

La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas
Mientras se refedine el esquema oficial, los muñequero avanzan con una organización propia para sostener la tradición
A pocos días de la celebración de fin de año, un total de 22 muñecos fueron autorizados provisoriamente por la Municipalidad de La Plata para la quema de este 1° de enero. Las estructuras, distribuidas estratégicamente por toda la Ciudad, cumplieron en líneas generales con los protocolos técnicos exigidos por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, que incluyen límites de tamaño y medidas de seguridad obligatorias.
No obstante, uno de esos momos, el de la película Avatar, emplazado en 31 y 40, podría ser clausurado este mismo sábado (ver nota) por los inspectores de la Comuna por incumplir con disposiciones relacionadas con la seguridad de la quema.
La selección de este año destaca por su diversidad temática, abarcando desde clásicos del cine y la animación hasta tendencias de internet. El objetivo municipal es regularizar esta práctica histórica para prevenir incidentes, manteniendo la vigencia de una de las expresiones culturales más potentes de la región.
El evento, que atrae a miles de turistas cada temporada, ya cuenta con su cronograma oficial de ubicaciones confirmado.
Según informó la Municipalidad , el listado es el siguiente: 1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8; 2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros; 3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora; 4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora; 5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E; 6) 19 y 527, Brainrot; 7) 485 y 134, Tom y Jerry; 8) 132 y 45 Raromagedon; 9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu; 10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.
También se inscribieron: 11). 121 y 36, Freddy vs Jason; 12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty; 13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol); 14) 72 entre 16 y 17, Drako; 15) 502 y 13, Gracias Rosa; 16) 137 y 52, El mejor Stitch; 17) 139 y 492, Escandalosos; 18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia; 19) 13 y 522, Muñeco Rock; 20) 10 y 71, Alberto Bassi Love; 21) 44 y 140, La Abeja; 22) 526 y 17, La Bubu Momo.
Siete décadas de historia platense se enfrentan hoy a un decreto. La decisión del Ejecutivo local de "limpiar" el centro de la ciudad de las tradicionales quemas de fin de año ha tocado una fibra sensible en la identidad de las diagonales.
Para las agrupaciones de realizadores, el pedido de trasladar los momos a la Circunvalación no es solo un problema de fletes, sino un desconocimiento total del entramado social que sostiene la tradición: el muñeco nace, se construye y arde en su propia esquina.
En su descargo, los hacedores de estas obras efímeras remarcaron que el anuncio llegó a destiempo y sin ofrecer soluciones reales de transporte o asistencia técnica.
"No se puede reemplazar la esquina por un espacio genérico", sentenciaron, alertando que la medida condena al olvido a miles de familias que históricamente celebran en la puerta de sus casas. En este marco, los muñequeros exigen una mesa de diálogo urgente para evitar que, este año, la llama de la tradición se extinga por una decisión administrativa.
