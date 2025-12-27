Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad

La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año

Mientras se refedine el esquema oficial, los muñequero avanzan con una organización propia para sostener la tradición

La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
27 de Diciembre de 2025 | 11:29

Escuchar esta nota

A pocos días de la celebración de fin de año, un total de 22 muñecos fueron autorizados provisoriamente por la Municipalidad de La Plata para la quema de este 1° de enero. Las estructuras, distribuidas estratégicamente por toda la Ciudad, cumplieron en líneas generales con los protocolos técnicos exigidos por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, que incluyen límites de tamaño y medidas de seguridad obligatorias. 

No obstante, uno de esos momos, el de la película Avatar, emplazado en 31 y 40, podría ser clausurado este mismo sábado (ver nota) por los inspectores de la Comuna por incumplir con disposiciones relacionadas con la seguridad de la quema.

LEA TAMBIÉN

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

La selección de este año destaca por su diversidad temática, abarcando desde clásicos del cine y la animación hasta tendencias de internet. El objetivo municipal es regularizar esta práctica histórica para prevenir incidentes, manteniendo la vigencia de una de las expresiones culturales más potentes de la región. 

El evento, que atrae a miles de turistas cada temporada, ya cuenta con su cronograma oficial de ubicaciones confirmado.

Según informó la Municipalidad , el listado es el siguiente: 1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8; 2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros; 3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora; 4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora; 5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E; 6) 19 y 527, Brainrot; 7) 485 y 134, Tom y Jerry; 8) 132 y 45 Raromagedon; 9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu; 10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.

También se inscribieron: 11). 121 y 36, Freddy vs Jason; 12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty; 13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol); 14) 72 entre 16 y 17, Drako; 15) 502 y 13, Gracias Rosa; 16) 137 y 52, El mejor Stitch; 17) 139 y 492, Escandalosos; 18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia; 19) 13 y 522, Muñeco Rock; 20) 10 y 71, Alberto Bassi Love; 21) 44 y 140, La Abeja; 22) 526 y 17, La Bubu Momo.

Una tradición con tensiones y redefiniciones

Siete décadas de historia platense se enfrentan hoy a un decreto. La decisión del Ejecutivo local de "limpiar" el centro de la ciudad de las tradicionales quemas de fin de año ha tocado una fibra sensible en la identidad de las diagonales. 

Para las agrupaciones de realizadores, el pedido de trasladar los momos a la Circunvalación no es solo un problema de fletes, sino un desconocimiento total del entramado social que sostiene la tradición: el muñeco nace, se construye y arde en su propia esquina.

En su descargo, los hacedores de estas obras efímeras remarcaron que el anuncio llegó a destiempo y sin ofrecer soluciones reales de transporte o asistencia técnica. 

"No se puede reemplazar la esquina por un espacio genérico", sentenciaron, alertando que la medida condena al olvido a miles de familias que históricamente celebran en la puerta de sus casas. En este marco, los muñequeros exigen una mesa de diálogo urgente para evitar que, este año, la llama de la tradición se extinga por una decisión administrativa.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de Lolo Ongay

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
Últimas noticias de La Ciudad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata

La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Policiales
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
La nena herida por una bala perdida está estable
Un juez alertó sobre amenazas
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla