Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse

Una mujer de 83 años murió el viernes por la noche luego de descompensarse mientras realizaba compras en el interior del hipermercado “Chango Más”, ubicado en Camino Centenario y 513, en la localidad platense de Ringuelet.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el sector de congelados, pasillo 7, cuando la mujer, identificada como Alicia Bonessi, domiciliada en Ensenada, se desmayó repentinamente, cayó al suelo y comenzó a convulsionar.
Tras algunos segundos, dejó de reaccionar y perdió el pulso, motivo por el que concurrió una ambulancia del SAME y los médicos constataron el deceso en el lugar.
La mujer se encontraba acompañada por su hija, de 53 años quien manifestó que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso, y contaba con médico de cabecera.
Luego arribó al local la médica de cabecera de la fallecida, quien certificó que la muerte fue de origen natural. Tras las actas elaboradas en el lugar, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.
El hecho generó conmoción entre los clientes y empleados del hipermercado, aunque no fue necesaria la intervención judicial al tratarse de una muerte natural.
