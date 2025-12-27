Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas

Los usuarios afectados se comunican con el WhatsApp de EL DIA al 2214779896

La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas
27 de Diciembre de 2025 | 09:22

Escuchar esta nota

La temperatura en La Plata y sus alrededores sube de tal forma que pareciera no tener techo, en un verano que se presentó mucho más riguroso de lo esperado. En este contexto, cada vez son más las familias que se quejan por el pésimo funcionamiento de un servicio esencial ante el calor extremo propio de la época estival: el agua de red. Para visibilizar esta difícil situación y en busca de respuestas, los usuarios no dejan de comunicarse con el WhatsApp de EL DÍA (221 477-9896).

Uno de los puntos críticos se encuentra en 80 y 22, en la localidad de Altos de San Lorenzo. Los damnificados aseguraron que "no hay ni una gota de agua". Según expusieron, el problema se agrava porque en la zona "viven adultos mayores de más de 90 años que no pueden andar acarreando bidones". "Es por eso que reclamamos que ABSA normalice el suministro en el barrio", señalaron.

Sin agua en La Plata en plena ola de calor: días de padecer, acarrear y gastar plata

Las quejas también llegaron desde 44 y 164, en Lisandro Olmos. "Hace cinco años que, cada vez que llega el calor, nos quedamos sin suministro. Desde ABSA lo único que dicen es que van a mandar la cuadrilla para revisar, pero estamos cansados de esta situación", lamentaron los vecinos, a la espera de que la empresa cumpla con las tareas.

Los Hornos no es la excepción, al menos en la zona de 158, en el tramo de 63 a 66. "Aquí ocurre que dejaron paradas las obras y las familias, muchas con niños muy chicos, no tienen agua para beber", consignaron los frentistas en medio de la preocupación por el faltante y ante el pronóstico de calor sofocante.

Por su parte, la zona de calle 516 entre 169 y 170 también padece este problema, aunque se trata de un área bajo jurisdicción de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad. Según relatan los vecinos, el suministro es nulo o extremadamente bajo desde hace días, lo que dificulta tareas básicas como cocinar, higienizarse o limpiar los hogares.

Victoria, una de las vecinas afectadas, expresó su indignación: “No se puede vivir así, estamos cansados. Con este calor es imposible estar sin agua”. Además, remarcó que muchos se ven obligados a comprar bidones a pesar de cumplir con el pago del servicio: “Pagamos las boletas y, aun así, no tenemos respuestas”, sostuvo.

La problemática se agrava en un contexto de temperaturas extremas donde el acceso al recurso resulta vital, especialmente para niños y adultos mayores. En este marco, se complican el aseo personal, la higiene del hogar y la hidratación necesaria para preservar la salud.

Mientras tanto, los afectados continúan atravesando jornadas de incertidumbre a la espera de una solución urgente que garantice un derecho básico como el acceso al agua potable.
 

Sin agua en La Plata en plena ola de calor: días de padecer, acarrear y gastar plata

"Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer": declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
Futuro incierto

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

El Gobierno reparte cal para blanquear los colchones

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para "gasoleros"
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para "gasoleros"

El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Lumpenbola: una cita de homenaje y "agradecimiento"
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: "los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola"
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
La nena herida por una bala perdida está estable
Un juez alertó sobre amenazas
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
"Stranger Things": los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

