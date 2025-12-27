La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas

Sin agua en La Plata en plena ola de calor: días de padecer, acarrear y gastar plata
Los usuarios afectados se comunican con el WhatsApp de EL DIA al 2214779896
La temperatura en La Plata y sus alrededores sube de tal forma que pareciera no tener techo, en un verano que se presentó mucho más riguroso de lo esperado. En este contexto, cada vez son más las familias que se quejan por el pésimo funcionamiento de un servicio esencial ante el calor extremo propio de la época estival: el agua de red. Para visibilizar esta difícil situación y en busca de respuestas, los usuarios no dejan de comunicarse con el WhatsApp de EL DÍA (221 477-9896).
Uno de los puntos críticos se encuentra en 80 y 22, en la localidad de Altos de San Lorenzo. Los damnificados aseguraron que "no hay ni una gota de agua". Según expusieron, el problema se agrava porque en la zona "viven adultos mayores de más de 90 años que no pueden andar acarreando bidones". "Es por eso que reclamamos que ABSA normalice el suministro en el barrio", señalaron.
Las quejas también llegaron desde 44 y 164, en Lisandro Olmos. "Hace cinco años que, cada vez que llega el calor, nos quedamos sin suministro. Desde ABSA lo único que dicen es que van a mandar la cuadrilla para revisar, pero estamos cansados de esta situación", lamentaron los vecinos, a la espera de que la empresa cumpla con las tareas.
Los Hornos no es la excepción, al menos en la zona de 158, en el tramo de 63 a 66. "Aquí ocurre que dejaron paradas las obras y las familias, muchas con niños muy chicos, no tienen agua para beber", consignaron los frentistas en medio de la preocupación por el faltante y ante el pronóstico de calor sofocante.
Por su parte, la zona de calle 516 entre 169 y 170 también padece este problema, aunque se trata de un área bajo jurisdicción de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad. Según relatan los vecinos, el suministro es nulo o extremadamente bajo desde hace días, lo que dificulta tareas básicas como cocinar, higienizarse o limpiar los hogares.
Victoria, una de las vecinas afectadas, expresó su indignación: “No se puede vivir así, estamos cansados. Con este calor es imposible estar sin agua”. Además, remarcó que muchos se ven obligados a comprar bidones a pesar de cumplir con el pago del servicio: “Pagamos las boletas y, aun así, no tenemos respuestas”, sostuvo.
La problemática se agrava en un contexto de temperaturas extremas donde el acceso al recurso resulta vital, especialmente para niños y adultos mayores. En este marco, se complican el aseo personal, la higiene del hogar y la hidratación necesaria para preservar la salud.
Mientras tanto, los afectados continúan atravesando jornadas de incertidumbre a la espera de una solución urgente que garantice un derecho básico como el acceso al agua potable.
Para comentar suscribite haciendo click aquí