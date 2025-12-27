Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes

Verón estuvo en el juego de las estrellas en Brasil y metió un gol en el Maracaná

27 de Diciembre de 2025 | 20:38

El Juego de las Estrellas que se disputa en Brasil, un partido con fines benéficos que se realiza todos los años, esta vez contó con la presencia de Juan Sebastián Verón. 

Organizado por el legendario Zico, en cada edición participan figuras activas y retiradas del fútbol. La de este año se realizó en el mítico Estadio Maracaná. 

La presencia en Río de Janeiro del presidente de Estudiantes de La Plata fue de las principales atracciones que tuvo el partido.

 

 

