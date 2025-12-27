Verón estuvo en el juego de las estrellas en Brasil y metió un gol en el Maracaná

El Juego de las Estrellas que se disputa en Brasil, un partido con fines benéficos que se realiza todos los años, esta vez contó con la presencia de Juan Sebastián Verón.

Organizado por el legendario Zico, en cada edición participan figuras activas y retiradas del fútbol. La de este año se realizó en el mítico Estadio Maracaná.

La presencia en Río de Janeiro del presidente de Estudiantes de La Plata fue de las principales atracciones que tuvo el partido.