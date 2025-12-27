Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

_tituloFoto
La Ciudad

Clausura del muñeco de 31 y 40: cortes de luz, respuesta, la "fiesta de cierre" y qué pasa con la quema

Clausura del muñeco de 31 y 40: cortes de luz, respuesta, la "fiesta de cierre" y qué pasa con la quema
27 de Diciembre de 2025 | 18:25

Escuchar esta nota

Tras la clausura del muñeco de 31 y 40 por parte de la Municipalidad de La Plata, llegó la respuesta del grupo Muñe del Tanque que trabaja en el momo de Avatar. Luego del pedido formal a la Comuna, registraron en su cuenta de Instagram cómo interrumpieron el suministro eléctrico horas antes de un espectáculo de cierre programado para este sábado por la noche.

LEA TAMBIÉN

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Según publicaron los integrantes del grupo en las historias del perfil, alrededor de las 13.30 horas, llegó personal de Control Urbano junto a una cuadrilla de Edelap para cortar la luz que usaban para trabajar en el muñeco. 

"Llegaron para clausurarnos el evento y no darnos luz para que toda la gente pueda disfrutar de este muñeco de Fin de Año que es libre y gratuito. Les recordamos que nosotros hicimos un pedido en (el área de) Comercio porque los días previos a a la inscripción del muñeco nos avisaron que este año no se iba a poder hacer y que Control Urbano no habilitaba el evento que hacemos los días previos. Sí (habilitan) el evento del muñeco. Y nosotros presentamos ambulancia, baños químicos y vallado... Todos los elementos de seguridad que piden para que el evento se pueda hacer", se escuchó en la primera historia que publicaron en Instagram, donde filmaron las intervenciones de los personales comunal y de la empresa de distribución de la electricidad.

Cabe reponer que, según publicaron en el Instagram del Muñe del Tanque, hoy se realizaría la famosa "fiesta de cierre" del muñeco, de cara a la quema del mismo en la madrugada del 1 de enero.

Luego de la intervención de Control Urbano para clausurar el evento estipulado para la noche de este sábado y de la interrupción en el suministro eléctrico, el grupo de organiza la quema del momo de Avatar lanzó un pedido: "Necesitamos generadoras de 100KVA".

 

Según las publicaciones, en la "fiesta de cierre" se esperaba la presencia de la reconocida cantante de cumbia Rocío Quiroz, que daría un show en vivo desde las 19 horas. Además, en el Instagram del grupo anunciaban la presencia de otras bandas, al igual que el viernes a la noche cuando también hubo música, antes de la clausura de la Municipalidad.

A pesar del procedimiento de la Comuna, desde las redes de este grupo anunciaron: "El muñe se hace igual! No nos arrebaten la tradición! Somos miles de familias unidas para darle alegría a todos los platenses! Es gratis, tenemos ambulancia, mantenemos el orden y la limpieza, tenemos baños químicos, invitamos a la Municipalidad a sumarse a la fiesta tradicional platense que esperan miles de personas! MDT".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Futuro incierto

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Arde La Plata: el SMN activó el alerta amarillo ante el calor sofocante, ¿cuándo llega el alivio?

Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier

Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Deportes
Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Espectáculos
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Información General
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla