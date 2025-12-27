Clausura del muñeco de 31 y 40: cortes de luz, respuesta, la "fiesta de cierre" y qué pasa con la quema

Tras la clausura del muñeco de 31 y 40 por parte de la Municipalidad de La Plata, llegó la respuesta del grupo Muñe del Tanque que trabaja en el momo de Avatar. Luego del pedido formal a la Comuna, registraron en su cuenta de Instagram cómo interrumpieron el suministro eléctrico horas antes de un espectáculo de cierre programado para este sábado por la noche.

Según publicaron los integrantes del grupo en las historias del perfil, alrededor de las 13.30 horas, llegó personal de Control Urbano junto a una cuadrilla de Edelap para cortar la luz que usaban para trabajar en el muñeco.

"Llegaron para clausurarnos el evento y no darnos luz para que toda la gente pueda disfrutar de este muñeco de Fin de Año que es libre y gratuito. Les recordamos que nosotros hicimos un pedido en (el área de) Comercio porque los días previos a a la inscripción del muñeco nos avisaron que este año no se iba a poder hacer y que Control Urbano no habilitaba el evento que hacemos los días previos. Sí (habilitan) el evento del muñeco. Y nosotros presentamos ambulancia, baños químicos y vallado... Todos los elementos de seguridad que piden para que el evento se pueda hacer", se escuchó en la primera historia que publicaron en Instagram, donde filmaron las intervenciones de los personales comunal y de la empresa de distribución de la electricidad.

Cabe reponer que, según publicaron en el Instagram del Muñe del Tanque, hoy se realizaría la famosa "fiesta de cierre" del muñeco, de cara a la quema del mismo en la madrugada del 1 de enero.

Luego de la intervención de Control Urbano para clausurar el evento estipulado para la noche de este sábado y de la interrupción en el suministro eléctrico, el grupo de organiza la quema del momo de Avatar lanzó un pedido: "Necesitamos generadoras de 100KVA".

Según las publicaciones, en la "fiesta de cierre" se esperaba la presencia de la reconocida cantante de cumbia Rocío Quiroz, que daría un show en vivo desde las 19 horas. Además, en el Instagram del grupo anunciaban la presencia de otras bandas, al igual que el viernes a la noche cuando también hubo música, antes de la clausura de la Municipalidad.

A pesar del procedimiento de la Comuna, desde las redes de este grupo anunciaron: "El muñe se hace igual! No nos arrebaten la tradición! Somos miles de familias unidas para darle alegría a todos los platenses! Es gratis, tenemos ambulancia, mantenemos el orden y la limpieza, tenemos baños químicos, invitamos a la Municipalidad a sumarse a la fiesta tradicional platense que esperan miles de personas! MDT".